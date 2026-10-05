Kulineran Enak di Cikini, Ada Gado-Gado Bon Bin yang Sudah Eksis Sejak 1960-an

Ilustrasi gado-gado Bon Bin/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Cikini berada di kawasan Jakarta Pusat. Kelurahan Cikini menjadi salah satu kawasan legendaris yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya ruang publik dan aktivitas yang kreatif.
Nama Cikini sendiri berasal dari kata Ci yang berarti sungai dan Kini yang merupakan nama buah yang dahulunya banyak ditemukan di kawasan tersebut.
Sejak zaman dulu, Cikini menyimpan sejarah panjang, termasuk dalam ragam kulinernya yang kini menjadi identitas dari kawasan ini.
Di sini anda dapat menemukan berbagai kuliner legendaris yang menjadi langganan tokoh terkenal sejak lama.
Meskipun letaknya berada di dalam gang ataupun di pinggir jalan kawasan Cikini, kuliner-kuliner tersebut tetap dicari banyak orang dan telah menjadi langganan sejak puluhan tahun yang lalu.
Kuliner legendaris ini menyajikan hidangan yang memiliki cita rasa otentik yang tidak berubah serta penyajian yang khas.
Melansir informasi dari kanal YouTube@Melkibaja pada (5/10), berikut daftar kuliner legendaris di Cikini yang wajib anda coba.
Gado-Gado Bon Bin
Gado-gado Bon Bin menjadi salah satu kuliner legendaris di Cikini yang sudah ada sejak tahun 60-an. Gado-gado bon bin berada di Jl. Cikini IV No. 5, Menteng, Jakarta Pusat. Warung ini sudah buka mulai pukul 10.00-17.00. Seporsi gado-gado legendaris ini dibanderol dengan harga Rp 48.400 per porsi.
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