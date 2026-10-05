Kuliner Enak di Cempaka Putih, Ada Burger Viral Sampai Sop Kambing Segar dengan Bumbu Rempah Juara

JawaPos.com - Wilayah Cempaka Putih berada di kawasan Jakarta Pusat. Nama Cempaka Putih berasal dari banyaknya bunga cempaka berwarna putih yang dahulu tumbuh di wilayah tersebut.

Cempaka Putih hidup dengan jalannya yang tidak pernah sepi, wilayah ini menjadi salah satu jalur yang menghubungkan kawasan Jakarta Pusat dengan beberapa wilayah lain.

Selain itu, kawasan Cempaka Putih juga semakin berwarna dengan ragam kulinernya, mulai dari aneka street food sampai berbagai kuliner hidden gem yang underrated.

Kawasan Cempaka Putih semakin popular sejak hadirnya kedai burger viral milik Aldi Taher. Banyak pengunjung yang rela mengantri sampai ke pinggir jalan untuk mencicipi burger viral di kawasan Cempaka Putih ini.

Tidak hanya soal kuliner viral, Cempaka Putih juga memiliki sejumlah makanan favorit warga lokal yang telah ada sejak puluhan tahun.

Meskipun terlihat sederhana, kuliner tersebut tetap memiliki pelanggan setia yang selalu datang kembali karena cita rasa dan kualitasnya yang konsisten. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (5/10) berikut kuliner di Cempaka Putih yang wajib anda coba saat melintas di kawasan ini.

Aldi’s Burger

Aldi’s burger merupakan kuliner viral yang ada di Cempaka Putih. Burgernya ini viral berkat jargon khas yang diciptakan oleh pemiliknya, Aldi Taher. Di internet dirinya mengklaim bahwa “Aldi's Burger Cempaka Putih rotinya lembut dagingnya juicy luicy Mahalini Rizky Febian bisa pesan online”. Berkat jargonnya yang viral tersebut, burger miliknya ini ramai dikunjungi dan membuat banyak orang rela mengantre.