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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 5 Oktober 2026 | 20.34 WIB

15 Rekomendasi Kuliner Ramen di Malang Enak, Tak Perlu ke Negeri Sakura Malang Pun Dijepang-jepangin

Kuliner ramen di Malang (Magnific) - Image

Kuliner ramen di Malang (Magnific)

JawaPos.com - Ramen Malang menjadi salah satu incaran wisata kuliner bagi pecinta masakan Jepang yang mencari cita rasa autentik.

Kota ini menawarkan puluhan kedai ramen dengan harga terjangkau namun tetap menghadirkan kualitas rasa yang memanjakan lidah.

Beragam varian mulai dari kuah gurih hingga pedas menggigit bisa ditemukan di berbagai sudut Kota Malang.

Dilansir dari laman Traveloka dan pinhome.id pada Senin (5/10), berikut daftar ramen Malang yang layak masuk daftar wisata kuliner kamu selanjutnya.

1. Moshi Moshi Ramen jadi pelopor ramen halal

Berdiri sejak 2016, kedai ini dikenal sebagai pelopor ramen halal dengan cita rasa yang dipadukan lokal.

Menu andalannya meliputi Miso Ramen, Spicy Volcano, hingga Chizu Ramen dengan harga mulai Rp20.000.

Restoran ini memiliki dua lokasi di Jalan Kawi, serta menutup sementara operasionalnya menjelang waktu Maghrib.

2. Ramen Master hadirkan menu bertema horor Jepang

Editor: Candra Mega Sari
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