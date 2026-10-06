Menikmati Sunrise Tumpeng Menoreh Kulon Progo: Waktu Terbaik Berburu Lautan Awan

JawaPos.com - Tumpeng Menoreh di Kulon Progo, DIY, menjadi salah satu pilihan wisata untuk berburu sunrise dari ketinggian.

Agar tidak kehilangan momen langit pagi dan lautan awan, wisatawan disarankan tiba sekitar pukul 04.00–05.00 WIB, dengan waktu terbaik menikmati perubahan warna langit hingga sekitar pukul 07.00 WIB.

Berada di kawasan Perbukitan Menoreh, Kecamatan Samigaluh, Tumpeng Menoreh menawarkan panorama alam dari ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut.

Saat cuaca mendukung, pemandangan dari kawasan ini dapat mencakup sejumlah gunung di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Waktu kedatangan menjadi hal penting bagi wisatawan yang memang datang dengan tujuan utama melihat sunrise.

Datang terlalu siang membuat momen ketika langit perlahan berubah warna dan kabut bergerak di antara perbukitan bisa terlewat.

Datang Sebelum Matahari Terbit Waktu yang paling direkomendasikan untuk menikmati sunrise di Tumpeng Menoreh adalah sekitar pukul 05.00 hingga 07.00 WIB.

Namun, wisatawan sebaiknya tidak datang tepat ketika matahari mulai muncul. Tiba sekitar pukul 04.00 atau 05.00 WIB memberikan waktu untuk mencari tempat yang nyaman sekaligus menyaksikan perubahan suasana dari gelap menuju pagi.

Momen sebelum matahari terbit justru menjadi bagian menarik dari perjalanan ke Tumpeng menoreh.