Dari Medan ke Padang Sidempuan Naik Bus Apa? Cek 4 Pilihan dan Tarifnya

Ilustrasi armada bus BPB rute Medan–Padang Sidempuan. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Medan ke Padang Sidempuan bisa ditempuh menggunakan beberapa pilihan bus dengan tarif mulai sekitar Rp 137.000.
Ada PO BPB (Batang Pane Baru), Satu Nusa Lintas Persada, hingga Maharani Trans yang melayani perjalanan dengan waktu tempuh sekitar 11–13 jam.
Bagi kamu yang baru pertama kali bepergian melalui jalur darat menuju Padang Sidempuan, pilihan bus perlu diperhatikan.
Itu karena tidak semua kendaraan memiliki titik akhir perjalanan tepat di kota tujuan. Selain tarif tiket, lokasi turun dan kebutuhan transportasi lanjutan juga perlu diperhitungkan.
Jarak Medan–Padang Sidempuan sendiri sekitar 380 kilometer. Sebagian besar rute melewati jalur lintas Sumatra yang memiliki kontur berbukit dan berkelok, sehingga perjalanan membutuhkan waktu cukup panjang.
Berikut pilihan bus yang bisa dipertimbangkan di Jalur Medan–Padang Sidempuan.
PO BPB atau Batang Pane Baru menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang ingin bepergian dari Medan menuju Padang Sidempuan.
Bus ini dapat dinaiki dari kawasan Jalan Sisingamangaraja. Untuk kelas Ekonomi AC, tarif tiketnya sekitar Rp 137.000.
Dengan harga tersebut, PO BPB menjadi salah satu pilihan dengan tarif paling rendah dari beberapa opsi yang tersedia untuk rute ini.
Bagi penumpang yang memilih perjalanan malam, keberadaan AC juga menjadi pertimbangan karena perjalanan berlangsung berjam-jam dan melewati kawasan dengan kondisi jalan yang beragam.
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