7 Spot Sunrise di Bromo, Pilihan View Terbaik hingga Hidden Gem untuk Liburan

Wisatawan menikmati keindahan sunrise Gunung Bromo. Balai Besar TNBTS menutup kawasan Gunung Bromo selama 30 Mei - 2 Juni 2026. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menikmati matahari terbit di Gunung Bromo tidak harus selalu dari Penanjakan 1. Ada sejumlah viewpoint lain yang menawarkan panorama berbeda, mulai dari Seruni Point yang menjadi alternatif populer hingga bukit yang lebih tenang untuk pemburu foto sunrise.
Gunung Bromo menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Timur yang hampir tidak pernah kehilangan peminat. Pemandangan matahari terbit, hamparan lautan pasir, serta siluet Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru membuat kawasan ini kerap muncul dalam konten perjalanan di media sosial, termasuk TikTok. Namun, popularitas tersebut juga membuat beberapa titik pandang sunrise Bromo dipadati wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
Karena itu, memilih spot sunrise sejak awal bisa membuat perjalanan lebih nyaman. Selain Penanjakan 1, wisatawan memiliki beberapa pilihan titik pandang dengan karakter yang berbeda.
1. Penanjakan 1, Spot Sunrise Bromo Paling Populer
Penanjakan 1 masih menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin mendapatkan panorama Bromo dari ketinggian.
Berada di sekitar 2.770 meter di atas permukaan laut, titik ini menawarkan sudut pandang luas ke arah Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, hingga Gunung Semeru ketika cuaca cerah.
Dari sini, matahari perlahan muncul di balik jajaran pegunungan dan menerangi lautan pasir di bawahnya. Pemandangan inilah yang membuat Penanjakan 1 begitu populer di kalangan wisatawan dan fotografer.
Konsekuensinya, wisatawan perlu datang lebih awal. Kepadatan pengunjung bisa meningkat menjelang matahari terbit, sehingga terlambat datang berpotensi membuat pilihan tempat berdiri semakin terbatas.
2. Seruni Point, Alternatif Penanjakan yang Tak Kalah Menarik
Jika ingin mencari alternatif selain Penanjakan 1, Seruni Point atau Penanjakan 2 bisa masuk dalam daftar.
Titik pandang ini berada di kawasan yang memiliki jalur menuju viewpoint dengan area yang telah ditata untuk wisatawan.
Perjalanan menuju lokasi juga memberikan pengalaman tersendiri karena pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari area tertentu.
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