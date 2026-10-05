Pantai Ora di Seram: Rute Panjang Menuju Resor Atas Air dan Laut Bening

Ilustrasi keindahan Pantai Ora. (Traveloka).
JawaPos.com - Pantai Ora di Pulau Seram, Maluku, menawarkan kombinasi laut sebening kaca, terumbu karang, tebing kapur, dan penginapan di atas air. Namun, untuk mencapainya dari Jakarta, wisatawan perlu melewati perjalanan berlapis mulai dari penerbangan ke Ambon, penyeberangan ke Pulau Seram, perjalanan darat menuju Desa Saleman, hingga naik perahu ke kawasan Pantai Ora.
Mengutip Dinas Pariwisata Maluku, destinasi ini cocok bagi wisatawan yang mencari liburan bahari dengan suasana jauh dari keramaian. Pantai Ora juga kerap disebut sebagai salah satu destinasi yang memiliki lanskap mirip Maladewa karena keberadaan kamar atau resor di atas air dengan latar perbukitan dan tebing karst.
Keindahan Pantai Ora
Daya tarik utama Pantai Ora bukan sekadar pasir putih dan air laut berwarna biru kehijauan. Kawasan ini berada di teluk yang dikelilingi perbukitan hijau dan tebing batu kapur sehingga menciptakan lanskap yang khas.
Air laut yang relatif tenang dan jernih membuat terumbu karang serta biota laut dapat terlihat dari permukaan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Pantai Ora menarik untuk aktivitas wisata bahari seperti snorkeling dan menyelam.
Bappenas juga mencatat Pantai Ora memiliki pasir putih, perairan jernih dan tenang, serta kekayaan terumbu karang dan biota laut.
Karakter seperti ini membuat Pantai Ora lebih cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati alam dan suasana tenang ketimbang mencari destinasi dengan banyak pusat hiburan atau fasilitas perkotaan.
Ada Resor di Atas Air
Salah satu pemandangan yang membuat Pantai Ora mudah dikenali adalah bangunan penginapan yang berdiri di atas air. Dari kamar atau area dermaga, wisatawan bisa langsung berhadapan dengan laut dan lanskap pegunungan di sekitarnya.
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