3 Fakta Menarik Navarone Foor, Gelandang PSM Makassar yang Punya Darah Toraja dan Maluku

Navarone Foor, pemain baru PSM Makassar. (Navarone Foor)
JawaPos.com - Navarone Foor resmi berseragam PSM Makassar untuk memperkuat skuad Juku Eja musim 2026/2027. Ia merupakan pemain yang sering bermain di posisi gelandang, dan punya keturunan dari Toraja dan Maluku.
Pemain yang pernah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda U-20 tersebut kini sudah menginjak usia 34 tahun. Dari sisi fisiknya, Navarone Foor memiliki tinggi badan 170 cm.
Sebelum memutuskan pindah ke PSM Makassar Navarone Foor bermain di Eerste Divisie bersama VVV-Venlo. Melansir Fotmob, ia bermain 36 pertandingan dengan mencetak dua gol dan enam assist di semua kompetisi pada musim lalu.
Nah, berikut ini ada tiga fakta menarik dari Navarone Foor. Apa saja fakta-fakta tersebut? Baca terus artikel ini.
Pengalaman Foor sebagai pemain tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah beberapa kali bermain di Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola di Belanda.
Saat membela NEC Nijmegen musim 2011/2012 menjadi kali pertamanya bermain di Eredivisie hingga 2013/2014. Ketika pindah ke Vitesse musim 2016/2017, Foor bermain di Eredivisie hingga 2019/2020. Terakhir kali Foor bermain di Eredivisie adalah saat bermain untuk Cambuur musim 2022/2023.
Selain bermain di Eredivisie, Foor juga memiliki pengalaman berkompetisi di Liga Europa yang merupakan kasta kedua kompetisi antar tim Eropa. Pengalaman tersebut didapatkannya saat bermain bersama Vitesse pada musim 2017/2018 dan 2018/2019.
Navarone Foor ternyata memiliki darah Toraja dan Maluku. Hal tersebut diketahui saat PSM Makassar memperkenalkannya di sosial media.
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