Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 30 Agustus 2026 | 20.47 WIB

TNI Bangun Delapan Jembatan di Maluku, Permudah Akses dan Waktu Tempuh

Pangdam XV/Pattimura Mayjen menyatakan pembangunan jembatan merupakan bagian dari Program Karya Bakti (Karbak) Skala Besar TNI AD 2026 di Maluku. (Istimewa) - Image

Pangdam XV/Pattimura Mayjen menyatakan pembangunan jembatan merupakan bagian dari Program Karya Bakti (Karbak) Skala Besar TNI AD 2026 di Maluku. (Istimewa)

JawaPos.com - TNI membangun delapan jembatan penghubung antardesa di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku. Pembangunan itu guna memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses transportasi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari Program Karya Bakti (Karbak) Skala Besar TNI AD 2026 untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.

”Kegiatan pembangunan jembatan ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui perintah KSAD. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan saya langsung melihat secara fisik,” kata Dody Triwinarto dilansir dari Antara.

Bagi warga di sejumlah wilayah Maluku, jarak bukan sekadar hitungan kilometer.

Kondisi geografis membuat perjalanan untuk membawa hasil pertanian maupun menjalankan aktivitas sehari-hari bisa memakan waktu berjam-jam.

Kini, setelah akses jembatan dibangun, perjalanan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga lima jam dapat dipangkas menjadi sekitar satu jam.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pembangunan jembatan diarahkan untuk menjawab persoalan akses yang selama ini dihadapi masyarakat.

Infrastruktur tersebut tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga membuka jalan bagi kegiatan ekonomi dan pendidikan warga.

”Saya lihat sangat membantu sekali untuk transportasi perdagangan atau jualan buah-buah mereka yang ada di desa-desa. Yang seharusnya lima jam ini bisa jadi satu jam,” kata Dody.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Kumpulkan Menhan-Panglima TNI di Hambalang, Bahas Rekrutmen Prajurit Dayak hingga Karhutla - Image
Nasional

Prabowo Kumpulkan Menhan-Panglima TNI di Hambalang, Bahas Rekrutmen Prajurit Dayak hingga Karhutla

Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.34 WIB

Polda Metro Jaya Jelaskan Video Pengamanan Personel TNI dalam Aksi Demo 27 Agustus - Image
Jabodetabek

Polda Metro Jaya Jelaskan Video Pengamanan Personel TNI dalam Aksi Demo 27 Agustus

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.19 WIB

TNI AU Jelaskan soal Pesawat Tempur F-16 Wara-Wiri di Langit Jakarta Tak Terkait Demo - Image
Hankam

TNI AU Jelaskan soal Pesawat Tempur F-16 Wara-Wiri di Langit Jakarta Tak Terkait Demo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore