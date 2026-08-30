TNI Bangun Delapan Jembatan di Maluku, Permudah Akses dan Waktu Tempuh

Pangdam XV/Pattimura Mayjen menyatakan pembangunan jembatan merupakan bagian dari Program Karya Bakti (Karbak) Skala Besar TNI AD 2026 di Maluku. (Istimewa)
JawaPos.com - TNI membangun delapan jembatan penghubung antardesa di Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Provinsi Maluku. Pembangunan itu guna memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses transportasi di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari Program Karya Bakti (Karbak) Skala Besar TNI AD 2026 untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
”Kegiatan pembangunan jembatan ini merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui perintah KSAD. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dan saya langsung melihat secara fisik,” kata Dody Triwinarto dilansir dari Antara.
Bagi warga di sejumlah wilayah Maluku, jarak bukan sekadar hitungan kilometer.
Kondisi geografis membuat perjalanan untuk membawa hasil pertanian maupun menjalankan aktivitas sehari-hari bisa memakan waktu berjam-jam.
Kini, setelah akses jembatan dibangun, perjalanan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga lima jam dapat dipangkas menjadi sekitar satu jam.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto mengatakan, pembangunan jembatan diarahkan untuk menjawab persoalan akses yang selama ini dihadapi masyarakat.
Infrastruktur tersebut tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga membuka jalan bagi kegiatan ekonomi dan pendidikan warga.
”Saya lihat sangat membantu sekali untuk transportasi perdagangan atau jualan buah-buah mereka yang ada di desa-desa. Yang seharusnya lima jam ini bisa jadi satu jam,” kata Dody.
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