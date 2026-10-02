Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.44 WIB

Mie Vampir Berubah Merah Saat Diseduh, Jadi Menu Unik Halloween

Ilustrasi mie dalam kemasan unik bertema Halloween yang bisa berubah warna merah saat kena air. (NissinFoods) - Image

Ilustrasi mie dalam kemasan unik bertema Halloween yang bisa berubah warna merah saat kena air. (NissinFoods)

JawaPos.com - Mie instan edisi Halloween di Amerika Serikat tampil jauh berbeda dari tampilan biasanya. 

Cup Noodles Vampire Noodles menghadirkan mie dengan kuah yang berubah menjadi merah menyerupai darah setelah disiram air panas, sekaligus menawarkan rasa Hot Garlic Chicken yang pedas dan gurih.

Produk edisi terbatas dari Nissin ini mulai dipasarkan di Amerika Serikat pada 24 September 2026 untuk menyambut perayaan Halloween.

Keunikan utamanya bukan sekadar nama atau kemasan bertema vampir, tetapi perubahan warna kuah yang terjadi ketika mie diseduh.

Mengutip laman resmi NissinFoods, warna merah tersebut berasal dari pewarna alami berbahan bit.

Dengan begitu, warna kuah yang menyerupai darah muncul sebagai bagian dari konsep produk.

Bukan karena tambahan bahan yang membuat makanan benar-benar terasa seperti sesuatu yang berkaitan dengan darah.

Kuah Mie Berubah Merah Saat Disiram Air Panas

Cup Noodles Vampire Noodles menggunakan varian rasa Hot Garlic Chicken. Cita rasanya memadukan sensasi pedas dengan aroma dan rasa bawang putih serta gurihnya ayam.

Namun, perhatian utama justru muncul ketika mie mulai disiapkan. Setelah air panas dituangkan, kuah perlahan menampilkan warna merah yang menjadi ciri khas produk tersebut.

Konsep ini sengaja dibuat untuk menghadirkan pengalaman makan yang berbeda selama Halloween.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
11 Rekomendasi Nasi Padang Enak di Surabaya, Kuliner Minang Autentik yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

11 Rekomendasi Nasi Padang Enak di Surabaya, Kuliner Minang Autentik yang Wajib Dicoba

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.44 WIB

11 Pilihan Kuliner Lontong Balap Legendaris Khas Surabaya, Rasanya Autentik dan Menggoda - Image
Kuliner

11 Pilihan Kuliner Lontong Balap Legendaris Khas Surabaya, Rasanya Autentik dan Menggoda

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.36 WIB

Aroma Sedap, Ini 7 Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Enak di Surabaya yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

Aroma Sedap, Ini 7 Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Enak di Surabaya yang Wajib Dicoba

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore