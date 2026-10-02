Mie Vampir Berubah Merah Saat Diseduh, Jadi Menu Unik Halloween

Ilustrasi mie dalam kemasan unik bertema Halloween yang bisa berubah warna merah saat kena air. (NissinFoods)
JawaPos.com - Mie instan edisi Halloween di Amerika Serikat tampil jauh berbeda dari tampilan biasanya.
Cup Noodles Vampire Noodles menghadirkan mie dengan kuah yang berubah menjadi merah menyerupai darah setelah disiram air panas, sekaligus menawarkan rasa Hot Garlic Chicken yang pedas dan gurih.
Produk edisi terbatas dari Nissin ini mulai dipasarkan di Amerika Serikat pada 24 September 2026 untuk menyambut perayaan Halloween.
Keunikan utamanya bukan sekadar nama atau kemasan bertema vampir, tetapi perubahan warna kuah yang terjadi ketika mie diseduh.
Mengutip laman resmi NissinFoods, warna merah tersebut berasal dari pewarna alami berbahan bit.
Dengan begitu, warna kuah yang menyerupai darah muncul sebagai bagian dari konsep produk.
Bukan karena tambahan bahan yang membuat makanan benar-benar terasa seperti sesuatu yang berkaitan dengan darah.
Cup Noodles Vampire Noodles menggunakan varian rasa Hot Garlic Chicken. Cita rasanya memadukan sensasi pedas dengan aroma dan rasa bawang putih serta gurihnya ayam.
Namun, perhatian utama justru muncul ketika mie mulai disiapkan. Setelah air panas dituangkan, kuah perlahan menampilkan warna merah yang menjadi ciri khas produk tersebut.
Konsep ini sengaja dibuat untuk menghadirkan pengalaman makan yang berbeda selama Halloween.
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Jawa Pos
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