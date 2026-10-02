Aroma Sedap, Ini 7 Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Enak di Surabaya yang Wajib Dicoba

Kuliner sate kambing di Surabaya./Magnific/8photo
JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu surga kuliner dengan beragam pilihan tempat makan sate kambing enak yang selalu ramai dikunjungi.
Dari sate kambing empuk berbumbu kacang kental hingga sate cempe dari daging kambing muda yang juicy, semua bisa ditemukan di berbagai sudut Surabaya.
Pilihan kuliner sate kambing di kota ini sangat beragam, mulai dari warung legendaris yang telah berdiri puluhan tahun hingga depot modern yang selalu penuh pengunjung.
Dilansir dari laman adventurose.com dan lapispahlawan.co.id pada Kamis (1/10), berikut daftar tempat makan sate kambing enak di Surabaya yang sayang untuk dilewatkan.
1. Sate kambing Sinar Jaya
Sate Kambing Sinar Jaya berlokasi di Jalan Dharmawangsa III, Airlangga, Gubeng, dengan ciri khas spanduk besar yang mudah dikenali dari jalan.
Potongan daging besar dan empuk menjadi keunggulan utamanya, disajikan dengan bumbu kacang gurih, irisan bawang merah segar, dan pilihan teh hangat atau jeruk sebagai minuman pendamping.
Tersedia setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB, tempat makan ini selalu menjadi favorit pelanggan berkat perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas yang khas.
2. Sate kambing Cak Liem
Sate Kambing Cak Liem di kawasan Tambak Sumur, Perumahan Pondok Chandra Indah, dikenal dengan potongan daging yang lebih tebal dibanding sate kambing pada umumnya.
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