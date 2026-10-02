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Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.44 WIB

11 Rekomendasi Nasi Padang Enak di Surabaya, Kuliner Minang Autentik yang Wajib Dicoba

Kuliner nasi padang di Surabaya./Magnific/ odua - Image

Kuliner nasi padang di Surabaya./Magnific/ odua

JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat kuliner terbesar di Indonesia yang menyimpan beragam pilihan nasi Padang autentik.

Rumah makan Padang di Surabaya menawarkan cita rasa rempah khas Minang yang kuat dengan pilihan lauk yang sangat beragam dan mengenyangkan.

Dari yang legendaris hingga yang baru bermunculan, kuliner nasi Padang di kota ini hadir dalam berbagai pilihan harga yang sangat bersahabat.

Dilansir dari laman ACI dan lapispahlawan.co.id pada Jumat (2/10), berikut daftar rekomendasi nasi Padang terenak di Surabaya yang wajib masuk dalam daftar kunjungan kamu.

1. RM Padang Sederhana Kertajaya

RM Padang Sederhana di Jalan Raya Kertajaya Indah No. 100, Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, menyajikan nasi Padang dengan bumbu kaya rempah dan pilihan lauk seperti rendang, ayam pop, gulai kikil, dan sambal hijau dalam porsi yang sangat besar.

Sambalnya terasa pedas namun segar, dan pelayanannya yang cepat dan ramah menjadikannya pilihan tepat bagi yang ingin makan enak dengan waktu terbatas.

Buka setiap hari mulai pukul 08.00–22.00 WIB.

2. Padang Legenda Kutai

Padang Legenda di Jalan Kutai No. 53, Darmo, Kecamatan Wonokromo, menyajikan nasi Padang autentik dengan cita rasa rempah Minang yang kuat dan pilihan lauk seperti rendang empuk, ayam goreng, dan sambal merah pedas.

Editor: Hanny Suwindari
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