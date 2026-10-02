11 Pilihan Kuliner Lontong Balap Legendaris Khas Surabaya, Rasanya Autentik dan Menggoda

rekomendasi tempat kuliner lontong balap di Surabaya.//budayajatim.com
JawaPos.com – Kota Surabaya dikenal luas sebagai kota dengan kekayaan kuliner legendaris yang bertahan puluhan tahun dan terus diminati berbagai kalangan.
Salah satu hidangan yang paling ikonik adalah lontong balap, sajian khas yang memadukan lontong kenyal, tauge segar, tahu goreng, lentho renyah, dan kuah kaldu gurih berpadu sambal petis.
Warung-warung lontong balap legendaris di Surabaya tidak hanya menjadi favorit warga lokal, tetapi juga menjadi destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ini.
Dilansir dari laman ACI dan lapispahlawan.co.id pada Kamis (1/10), berikut daftar tempat makan lontong balap terbaik di Surabaya yang menghadirkan cita rasa autentik dan legendaris yang sayang untuk dilewatkan.
1. Lontong Balap Pak Gendut
Lontong Balap Pak Gendut telah berdiri sejak tahun 1958, awalnya dijual keliling menggunakan pikulan sebelum berkembang menjadi beberapa cabang yang tetap ramai hingga kini.
Kuah gurih berpadu lontong kenyal, tauge segar, tahu goreng, dan lentho yang renyah, dan semakin sempurna jika ditambah sate kerang berbumbu petis yang menjadi menu pelengkap andalan.
Berlokasi di Jalan Kranggan depan Bioskop Garuda Lama No. 71, Sawahan, dan Jalan Embong Malang, buka setiap hari mulai pukul 09.00–22.00 WIB.
2. Lontong Balap Rajawali
Lontong Balap Rajawali di Jalan Krembangan Timur No. 32D, Krembangan Selatan, menyajikan lontong balap dengan porsi besar dan harga ramah di kantong yang konsisten memuaskan pelanggannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022