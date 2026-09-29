Pilihan Bus Medan-Bukittinggi: Tarif Mulai Rp 250 Ribu, Cek Jadwal dan Titik Berangkat

Ilustrasi armada bus PO Pangeran Aman Sukses, salah satu bus yang melayani perjalanan di rute Medan-Bukittinggi. (Redbus)
JawaPos.com - Perjalanan dari Medan ke Bukittinggi menggunakan bus membutuhkan waktu sekitar 19 hingga 24 jam.
Penumpang bisa memilih bus dengan titik keberangkatan berbeda di Medan, dengan tarif di kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 450 ribu, tergantung kelas layanan dan operator yang digunakan.
Perjalanan darat ini menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang ingin melintasi Sumatera Utara menuju Sumatera Barat tanpa harus menggunakan pesawat.
Selain mempertimbangkan harga tiket, calon penumpang juga perlu memperhatikan lokasi dan jadwal keberangkatan bus, tujuan akhir di Bukittinggi, serta durasi perjalanan yang cukup panjang.
Berikut pilihan bus Medan-Bukittinggi yang bisa menjadi referensi sebelum melakukan perjalanan.
Beberapa perusahaan otobus melayani perjalanan dari Medan menuju Bukittinggi dengan titik naik yang berbeda-beda.
PO NPM memiliki titik keberangkatan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, dengan tujuan Terminal Aur Kuning, Bukittinggi.
Bus tersedia dalam dua jadwal keberangkatan, yakni pukul 11.00 WIB dan 14.00 WIB.
Untuk tarif, kelas Eksekutif dibanderol Rp 250 ribu, sedangkan Sutan Class memiliki tarif Rp 395 ribu.
Pilihan ini dapat dipertimbangkan penumpang yang ingin memiliki alternatif kelas layanan dalam perjalanan lintas Sumatera.
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Jawa Pos
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