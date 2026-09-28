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Rian Alfianto
Selasa, 29 September 2026 | 03.56 WIB

6 Pilihan Jadwal Kereta Jakarta-Kutoarjo dan Rekomendasi Wisata Terfavorit

Alun-alun Kutoarjo. (Instagram @purworejozone) - Image

Alun-alun Kutoarjo. (Instagram @purworejozone)

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Kutoarjo bisa menjadi pilihan menarik, untuk kamu yang ingin menikmati perjalanan ke Jawa Tengah tanpa harus berkendara berjam-jam di jalan raya.

Ada sejumlah jadwal kereta yang bisa dipilih di rute Jakarta Kutoarjo, sebagai titik awal wisatawan menuju berbagai lokasi wisata di wilayah ini.  

Dengan kereta, perjalanan sekitar 5,5 hingga 7 jam membawa penumpang dari hiruk-pikuk Jakarta menuju Kutoarjo, Purworejo, yang suasananya jauh lebih tenang.

Ada beberapa pilihan kereta yang bisa digunakan dari Stasiun Pasar Senen, mulai dari KA Sawunggalih, KA Bogowonto, hingga KA Progo.

Sesampainya di Kutoarjo, perjalanan juga bisa dilanjutkan untuk berburu kuliner lokal, bersantai di pusat kota, atau menjelajahi sejumlah destinasi alam di sekitar Purworejo.

Pilihan Kereta Jakarta-Kutoarjo, Pagi dan Malam

Berikut sejumlah pilihan kereta dari Jakarta menuju Kutoarjo.

1. KA Sawunggalih Pagi 

Bagi yang ingin tiba di Kutoarjo sebelum sore, KA Sawunggalih Pagi bisa menjadi pilihan menarik. 

Kereta dengan nomor perjalanan KA 114 ini berangkat dari Stasiun Pasar Senen pukul 06.30 WIB dan dijadwalkan tiba di Kutoarjo sekitar pukul 12.50 WIB.

Kereta ini menyediakan kelas Eksekutif dan Ekonomi Premium. Waktu tiba pada siang hari membuat penumpang masih memiliki kesempatan untuk mencari makan atau berjalan-jalan sebelum hari berakhir.

2. KA Sawunggalih Siang

Ada juga KA Sawunggalih Siang (KA 112) yang berangkat pukul 13.15 WIB dan tiba sekitar pukul 19.15 WIB.

Editor: Bayu Putra
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