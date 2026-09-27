Polisi Periksa Nakhoda Kapal Wisata yang Tenggelam di Labuan Bajo

Kapal wisata KM Yukai tenggelam di perairan Tanjung Sture, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (27/9/2026). (Polres Manggarai Barat via Antara)
JawaPos.com – Nakhoda kapal wisata KM Yukai yang tenggelam di perairan Tanjung Sture, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini diperiksa penyidik kepolisian.
Ia diperiksa Penyidik Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polres Manggarai Barat untuk mendalami penyebab kecelakaan KM Yukai pada Minggu (27/9).
Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Nasution mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau faktor lain dalam kecelakaan tersebut.
"Pemeriksaan kapten kapal dilakukan untuk memastikan faktor laka lautnya, apakah ada kelalaian dari nakhodanya, atau murni faktor cuaca, atau lainnya," katanya, sebagaimana dilansir dari Antara.
Selain nakhoda, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk kru kapal, untuk mengetahui rangkaian peristiwa sebelum KM Yukai tenggelam.
Sebelumnya, KM Yukai dilaporkan tenggelam sekitar pukul 06.30 WITA saat membawa 13 wisatawan dan enam awak kapal.
Kapal bertolak dari area tambat Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk aktivitas snorkeling.
Berdasarkan informasi awal, kapal melintas di sekitar Tanjung Sture ketika kondisi air laut surut dan diduga menghantam gugusan karang dangkal.
Dampaknya, lambung kapal bocor sehingga badan kapal miring ekstrem sebelum akhirnya tenggelam perlahan.
Beruntung, seluruh wisatawan dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
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Jawa Pos
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