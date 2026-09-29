Jadwal Kapal Makassar-Selayar Oktober 2026, Tarif Mulai Rp 190 Ribu

Ilustrasi KM Dharma Kartika 3, salah satu kapal yang melayani rute Makassar-Selayar. (DLU)
JawaPos.com - Perjalanan dari Makassar menuju Kepulauan Selayar bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin tiba di tujuan pada pagi hari.
KM Dharma Kartika 3 melayani rute Makassar-Selayar dengan jadwal keberangkatan malam pukul 20.00 Wita dan tiba sekitar 06.30 Wita keesokan harinya.
Dengan pola perjalanan tersebut, waktu tempuh berdasarkan jadwal mencapai sekitar 10 jam 30 menit.
Tarif penumpang dewasa tersedia mulai Rp 190 ribu untuk kelas ekonomi tempat duduk, sedangkan pilihan tempat tidur dibanderol Rp 200 ribu.
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Bagi calon penumpang yang sedang menyusun perjalanan ke Selayar, berikut jadwal kapal, tarif, durasi perjalanan, hingga hal yang perlu diperhatikan sebelum berangkat.
KM Dharma Kartika 3 tercatat melayani lintasan MAK-KSR atau Makassar menuju Kepulauan Selayar.
Keberangkatan dilakukan pada malam hari dari Makassar dan kapal dijadwalkan tiba pada pagi berikutnya.
Berdasarkan jadwal yang tersedia, keberangkatan berikutnya meliputi:
1. Jumat, 2 Oktober 2026: berangkat pukul 20.00 WITA, tiba Sabtu, 3 Oktober pukul 06.30 WITA.
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2. Selasa, 6 Oktober 2026: berangkat pukul 20.00 WITA, tiba Rabu, 7 Oktober pukul 06.30 WITA.
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