Tarif Kereta Yogyakarta-Kutoarjo Rp 8 Ribu, Cek Jadwal dan Rutenya

JawaPos.com - Kereta Jogjakarta-Kutoarjo menjadi salah satu pilihan praktis untuk bepergian dari Kota Jogja menuju Kutoarjo, Jawa Tengah. Menggunakan Commuter Line Prameks, perjalanan sejauh sekitar 64 kilometer ini memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan tarif Rp 8.000 sekali jalan.

Selain lebih terjangkau, perjalanan kereta Jogjakarta-Kutoarjo juga menawarkan pemandangan khas jalur selatan Jawa, mulai dari persawahan, kawasan pedesaan, hingga perbukitan. Penumpang dapat berangkat dari Stasiun Yogyakarta dan turun di Stasiun Kutoarjo tanpa perlu berganti kereta.

Jadwal Kereta Jogjakarta-Kutoarjo

Layanan Jogjakarta-Kutoarjo dilayani Commuter Line Prameks (Prambanan Ekspres). Jadwal keberangkatan dapat berubah sesuai perjalanan operasional, sehingga penumpang sebaiknya mengecek jadwal terbaru sebelum berangkat.

Sebagai gambaran, berikut JawaPos.com rangkum jadwal keberangkatan yang tersedia pada 18-22 September adalah

- 18 September: pukul 11.50 WIB

- 19 September: pukul 11.50 WIB

- 20 September: pukul 11.50 WIB

- 21 September: pukul 11.50 WIB dan 15.15 WIB