Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 16 September 2026 | 07.01 WIB

Tarif Kereta Yogyakarta-Kutoarjo Rp 8 Ribu, Cek Jadwal dan Rutenya

Ilustrasi KA Prameks (Dok Radar Jogja) - Image

Ilustrasi KA Prameks (Dok Radar Jogja)

JawaPos.com - Kereta Jogjakarta-Kutoarjo menjadi salah satu pilihan praktis untuk bepergian dari Kota Jogja menuju Kutoarjo, Jawa Tengah. Menggunakan Commuter Line Prameks, perjalanan sejauh sekitar 64 kilometer ini memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam dengan tarif Rp 8.000 sekali jalan.

Selain lebih terjangkau, perjalanan kereta Jogjakarta-Kutoarjo juga menawarkan pemandangan khas jalur selatan Jawa, mulai dari persawahan, kawasan pedesaan, hingga perbukitan. Penumpang dapat berangkat dari Stasiun Yogyakarta dan turun di Stasiun Kutoarjo tanpa perlu berganti kereta.

Jadwal Kereta Jogjakarta-Kutoarjo

Layanan Jogjakarta-Kutoarjo dilayani Commuter Line Prameks (Prambanan Ekspres). Jadwal keberangkatan dapat berubah sesuai perjalanan operasional, sehingga penumpang sebaiknya mengecek jadwal terbaru sebelum berangkat.

Sebagai gambaran, berikut JawaPos.com rangkum jadwal keberangkatan yang tersedia pada 18-22 September adalah

- 18 September: pukul 11.50 WIB

- 19 September: pukul 11.50 WIB

- 20 September: pukul 11.50 WIB

- 21 September: pukul 11.50 WIB dan 15.15 WIB

- 22 September: pukul 06.40 WIB dan 11.50 WIB

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Soroti Isu Ketahanan Pangan, Mahasiswa Lintas Kampus di Jawa Ikuti Forum Rembuk Pangan di Jogjakarta - Image
Berita Daerah

Soroti Isu Ketahanan Pangan, Mahasiswa Lintas Kampus di Jawa Ikuti Forum Rembuk Pangan di Jogjakarta

Kamis, 10 September 2026 | 23.48 WIB

Imbas Erupsi Anak Krakatau, Persija Harus Transit di Dua Kota untuk Pulang ke Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Imbas Erupsi Anak Krakatau, Persija Harus Transit di Dua Kota untuk Pulang ke Jakarta

Senin, 7 September 2026 | 00.11 WIB

Rayakan 97 Tahun, PSIM Tegaskan Identitas Budaya Jogjakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Rayakan 97 Tahun, PSIM Tegaskan Identitas Budaya Jogjakarta

Sabtu, 5 September 2026 | 05.13 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore