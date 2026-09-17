Kapal Makassar-Kendari: Jadwal, Tarif, dan Lama Perjalanan yang Perlu Dicek

JawaPos.com - Perjalanan dari Makassar ke Kendari bisa ditempuh menggunakan kapal laut maupun transportasi darat. Untuk kapal Pelni, KM Tilongkabila melayani rute tersebut dengan jadwal keberangkatan terdekat pada 19 September 2026, kemudian 3 Oktober dan 17 Oktober 2026.

Tarif tiketnya sekitar Rp 301 ribu, sedangkan lama perjalanan laut umumnya berkisar 18 hingga 24 jam.

Rute Makassar-Kendari menjadi salah satu pilihan perjalanan antarpulau bagi masyarakat yang ingin menuju Sulawesi Tenggara.

Dibandingkan perjalanan darat, kapal menawarkan pengalaman berbeda karena sebagian besar waktu perjalanan dihabiskan di tengah laut.

Bagi calon penumpang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan moda transportasi, mulai dari jadwal, harga tiket, lama perjalanan hingga kondisi selama berada di kapal.

Jadwal kapal Makassar-Kendari

Salah satu kapal Pelni yang melayani perjalanan Makassar-Kendari adalah KM Tilongkabila. Berdasarkan jadwal yang tersedia, keberangkatan terdekat tercatat pada 19 September 2026.

Setelah itu, KM Tilongkabila kembali dijadwalkan berangkat pada 3 Oktober 2026 dan 17 Oktober 2026. Dengan pola keberangkatan yang tidak setiap hari, calon penumpang sebaiknya menyesuaikan jadwal perjalanan sejak awal.

Jadwal kapal juga perlu dikonfirmasi kembali sebelum berangkat karena waktu pelayaran dapat berubah akibat kondisi operasional maupun cuaca.