Naik Bus dari Semarang ke Kendal? Ini Rute, Tarif, dan Waktu Tempuh yang Perlu Diketahui

Ilustrasi bus Trans Jateng. (Iwan Adi Luhung/Radar Solo)
JawaPos.com - Perjalanan dari Semarang ke Kendal bisa dilakukan dengan mudah menggunakan transportasi umum.
Salah satu pilihan paling praktis dan murah adalah Bus Trans Jateng koridor Semarang–Kendal/Weleri, dengan tarif mulai Rp 2.000 untuk penumpang tertentu dan sekitar Rp 4.000 untuk umum.
Rute ini cocok bagi pelajar, pekerja, maupun wisatawan yang ingin bepergian dari Semarang menuju berbagai wilayah Kendal tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Selain Trans Jateng, tersedia pula bus antarkota dan angkutan umum konvensional yang melintasi jalur Pantura.
1. Bus Trans Jateng Semarang–Kendal Jadi Pilihan Hemat
Bus Trans Jateng melayani perjalanan dari kawasan Terminal Mangkang, Semarang, menuju wilayah Kendal hingga Weleri.
Bus melewati jalur Pantura sehingga dapat menjadi alternatif transportasi harian bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sepanjang koridor tersebut.
Tarifnya relatif terjangkau, yakni sekitar Rp 4.000 untuk penumpang umum.
Sementara pelajar serta kelompok penumpang tertentu seperti buruh atau veteran dapat memperoleh tarif sekitar Rp 2.000, sesuai ketentuan yang berlaku.
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