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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 05.13 WIB

Rayakan 97 Tahun, PSIM Tegaskan Identitas Budaya Jogjakarta

Pemain PSIM merayakan kemenangan saat lagi di Stadion Sultan Agung, Bantul. (PSIM) - Image

Pemain PSIM merayakan kemenangan saat lagi di Stadion Sultan Agung, Bantul. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta genap berusia 97 tahun pada Sabtu (5/9/2026). Bertambahnya usia menjadi momentum bagi Laskar Mataram untuk kembali melihat perjalanan panjang klub sekaligus menegaskan komitmen menjaga sejarah dan budaya Jogjakarta.

Memasuki usia yang semakin dekat dengan satu abad, PSIM tidak hanya melihat perjalanan klub dari sisi sepak bola. Manajemen juga ingin identitas daerah tetap melekat dalam setiap langkah tim.

Direktur Utama PSIM, Yuliana Tasno, mengaku bangga dengan keberadaan klub yang telah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola nasional selama puluhan tahun.

Menurut perempuan yang akrab disapa Liana tersebut, usia ke-97 memiliki arti penting karena PSIM mempunyai nilai sejarah yang kuat.

“Makna usia ke-97 PSIM itu sudah pasti luar biasa karena nilai historisnya sangat kaya. Saya selalu mengatakan di media mana pun bahwa saya sangat bangga dengan PSIM,” ujar Liana.

HUT PSIM ke-97. (istimewa)

PSIM merupakan salah satu klub yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah awal berdirinya PSSI. Bahkan, kantor klub di Jogjakarta pernah digunakan dalam pelaksanaan kongres pertama PSSI.

Latar belakang tersebut kemudian menjadi salah satu alasan PSIM mengusung slogan Honor the Legacy. Slogan itu menjadi pengingat bagi manajemen agar perjalanan klub tetap berpijak pada sejarah yang telah diwariskan para pendahulu.

Liana menjelaskan, perjalanan menuju usia 100 tahun juga menjadi kesempatan bagi PSIM untuk semakin dekat dengan akar budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Editor: Edi Yulianto
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