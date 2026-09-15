Jadwal Kapal Surabaya-Bali: Tak Setiap Hari Ada, Cek Tarif dan Lama Perjalanan

Ilustrasi aktivitas penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kapal bukan pilihan transportasi yang mudah ditemukan setiap hari di rute Surabaya-Bali.
Rute dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Benoa, Bali, dilayani oleh kapal Pelni dengan jadwal terbatas.
Salah satu pilihan yang tersedia adalah KM Awu, dengan tarif sekitar Rp 253 ribu dan waktu tempuh perjalanan laut sekitar 26-28 jam.
Bagi calon penumpang yang ingin pergi ke Bali dengan biaya lebih hemat, kapal laut memang menarik untuk dipertimbangkan.
Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Jadwal kapal Surabaya-Bali tidak seramai rute penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Karena itu, sebelum membeli tiket, calon penumpang perlu mengetahui jadwal keberangkatan, tarif, lama perjalanan, pilihan kapal, serta alternatif jalur darat yang bisa menjadi pilihan jika jadwal kapal tidak sesuai.
Salah satu kapal Pelni yang dapat digunakan untuk perjalanan dari Surabaya menuju Bali adalah KM Awu.
Berdasarkan jadwal yang tersedia, keberangkatan terdekat kapal ini dari Surabaya menuju Bali tercatat pada 19 September, 3 Oktober dan 17 Oktober.
Tarif tiket KM Awu untuk rute tersebut sekitar Rp 253 ribu per penumpang.
Jadwal ini menunjukkan bahwa kapal Surabaya-Bali bukan layanan penyeberangan reguler yang tersedia setiap hari.
Keberangkatan juga dapat berubah mengikuti pola operasi dan rute kapal, sehingga penumpang sebaiknya memastikan kembali jadwal sebelum melakukan perjalanan.
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Jawa Pos
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