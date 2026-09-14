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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 14 September 2026 | 23.58 WIB

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, Destinasi Healing Affordable dengan Ghibli Vibes dan Jembatan Kaca

Ilustrasi jembatan kaca Waduk Gajah Mungkur. (Shania Vivi Armylia Putri) - Image

Ilustrasi jembatan kaca Waduk Gajah Mungkur. (Shania Vivi Armylia Putri)

JawaPos.com - Waduk Gajah Mungkur menjadi salah satu ikon wisata yang wajib anda kunjungi saat berlibur ke Wonogiri Jawa Tengah. 

Waduk Gajah Mungkur beralamat di Jl. Raya Wonogiri, Godean, Sendang, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk ini merupakan salah satu bendungan terbesar di Jawa Tengah yang dibangun untuk mengatasi masalah banjir Sungai Bengawan Solo.

Keberadaan Waduk Gajah Mungkur ini mengambil peran penting bagi masyarakat Wonogiri

Selain menjadi bagian dari mitigasi bencana saat air Sungai Bengawan Solo sedang meluap, waduk ini dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sumber air domestik, sampai menjadi ladang mata pencaharian masyarakat melalui irigasi lahan pertanian, tambak, rekreasi, sampai lokasi wisata. 

Waduk Gajah Mungkur ini juga menawarkan suasana yang menenangkan untuk melepas penat.

Di kawasan waduk, anda dapat menemukan pepohonan hijau yang rindang yang meneduhkan. Anda juga bisa duduk di pinggir waduk dengan kursi yang tersedia, sambil menikmati pemandangan, melihat bunga-bunga di taman kecil, sampai menyaksikan momen sunset di sore hari. 

Suasananya yang tenang juga membuat waktu berlibur anda terasa lebih mindful. Angin sepoi-sepoi, ombak air dari waduk, pepohonan hijau, serta arsitektur dari jembatan kaca yang megah membuat Waduk Gajah Mungkur menghadirkan suasana ala-ala Ghibli Vibes.  

Saat ini potensi wisata dan rekreasi menjadi salah satu daya tarik dari Waduk Gajah Mungkur. Di  sini anda dapat menikmati liburan dengan suasana santai tanpa boros uang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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