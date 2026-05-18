6 Spot Nongkrong Gratis di Jakarta Dekat Stasiun MRT, Cocok Buat Healing dan Kerja Santai

JawaPos.com - Warga Jakarta kerap mencari tempat nongkrong gratis. Kali ini spot yang tidak kalah menarik dan ramai dikunjungi adalah sekitar stasiun MRT.

Tempat nongkrong gratis merupakan cara bagi warga Ibu Kota untuk melepas penat sejenak atau healing dari kesibukan sehari-hari. Apalagi kota ini begitu padat, sibuk, dan lalu lintasnya begitu macet.

Dipilihnya lokasi nongkrong gratis di sekitar atau dekat stasiun MRT karena menawarkan suasana nyaman untuk duduk santai, ngobrol, bekerja, hingga sekadar healing tipis selepas aktivitas. Lebih menarik lagi, akses menuju lokasi juga mudah, karena dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari stasiun MRT terdekat.

Dari spot itu, para pengunjung dapat menikmati taman hijau di tengah gedung pencakar langit hingga hidden spot estetik yang cocok untuk foto-foto, semuanya bisa jadi pilihan nongkrong tanpa harus bikin dompet jebol.

Dilansir dari akun TikTok JKTOntheSpot, berikut enam spot nongkrong gratis di Jakarta yang dekat MRT dan wajib masuk daftar kunjungan.

1. Hutan Kota GBK – Dekat MRT Istora Mandiri Warga beraktifitas di Hutan Kota GBK Jakarta, Jumat (27/10/2023). Bagi warga Jakarta yang ingin mencari ruang hijau di tengah padatnya kota, Hutan Kota GBK bisa menjadi pilihan terbaik. Lokasinya berada di kawasan Gelora Bung Karno dan hanya beberapa menit berjalan kaki dari Stasiun MRT Istora Mandiri.

Tempat ini terkenal dengan suasana rindang. Pemandangan gedung-gedung tinggi yang membuatnya terasa seperti hidden park di tengah kota metropolitan. Banyak juga pengunjung datang untuk jogging, piknik, membaca buku, hingga sekadar duduk santai menikmati sore hari.

Saat menjelang sunset, suasana di Hutan Kota GBK terasa semakin estetik. Tak heran jika tempat ini juga sering dijadikan lokasi foto maupun konten media sosial.