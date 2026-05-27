12 Rekomendasi Tempat Healing di Dieng, Jawa Tengah, yang Cocok untuk Piknik Santai dan Menikmati Keindahan Alam

JawaPos.Com - Dieng, Jawa Tengah selalu punya daya tarik yang membuat banyak orang ingin kembali.

Kawasan dataran tinggi yang berada di Jawa Tengah ini, dikenal dengan udara sejuk, panorama alam yang menenangkan, serta suasana yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Tidak heran jika Dieng sering menjadi pilihan untuk healing singkat, staycation santai, atau sekadar menikmati quality time bersama keluarga dan sahabat.

Hamparan perbukitan, telaga yang tenang, hingga spot sunrise yang memukau menjadikan kawasan ini seperti paket lengkap bagi pencinta wisata alam.

Salah satu hal yang membuat Dieng begitu menarik adalah suasananya yang cocok untuk piknik santai.

Tidak selalu harus diisi agenda yang padat, perjalanan ke Dieng justru sering terasa lebih menyenangkan ketika dinikmati perlahan.

Membawa bekal sederhana, duduk menikmati pemandangan pegunungan, atau sekadar menyeruput minuman hangat sambil merasakan dinginnya udara menjadi pengalaman kecil yang terasa istimewa.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat wisata alam di Dieng, Jawa Tengah yang wajib dikunjungi untuk healing atau sekadar menikmati keindahan wisata alam.

1. Telaga Warna

Telaga Warna menjadi salah satu ikon wisata paling terkenal di Dieng yang hampir selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan.

Keunikan telaga ini terletak pada warna airnya yang dapat tampak berubah-ubah tergantung intensitas cahaya matahari, kondisi cuaca, serta kandungan mineral yang terdapat di dalamnya.

Pemandangan tersebut menciptakan panorama yang indah dan menenangkan, menjadikannya tempat yang cocok untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari.

Area di sekitar telaga juga dilengkapi jalur pejalan kaki yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana alam dengan lebih dekat.

Udara sejuk khas dataran tinggi serta pemandangan perbukitan yang mengelilingi telaga semakin menambah kenyamanan saat berkunjung.