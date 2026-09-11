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Rian Alfianto
Jumat, 11 September 2026 | 23.50 WIB

Jadwal Ferry Danau Toba Sumut: Cek Jam Keberangkatan Ajibata-Ambarita PP

Ilustrasi KMP Ihan Batak di Danau Toba. (Metro Daily) - Image

Ilustrasi KMP Ihan Batak di Danau Toba. (Metro Daily)

JawaPos.com - Jadwal ferry Ajibata-Ambarita di Danau Toba, Sumatera Utara, menjadi informasi penting bagi wisatawan yang hendak menyeberang dari kawasan Parapat menuju Pulau Samosir atau sebaliknya. 

Menggunakan KMP Ihan Batak, penyeberangan di rute ini tersedia setiap hari dengan jadwal berbeda antara Senin-Kamis dan Jumat-Minggu.

Bagi wisatawan yang menjadikan Danau Toba sebagai tujuan liburan, perjalanan menuju Pulau Samosir tidak hanya bisa ditempuh melalui jalur darat.

Salah satu pilihan yang banyak digunakan adalah menyeberang menggunakan kapal ferry dari Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba menuju Pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir.

Rute ini menghubungkan kawasan Parapat dan sekitarnya dengan Pulau Samosir secara langsung melalui perairan Danau Toba.

Karena itu, mengetahui jadwal ferry Ajibata-Ambarita penting agar wisatawan bisa menyesuaikan waktu keberangkatan, terutama ketika membawa kendaraan atau memiliki agenda perjalanan yang sudah tersusun.

Jadwal Ferry Ajibata-Ambarita Senin-Kamis

Pada Senin hingga Kamis, KMP Ihan Batak melayani tiga kali keberangkatan dari masing-masing pelabuhan.

Dari Pelabuhan Ajibata ke Ambarita

- 08.30 WIB
- 12.00 WIB
- 15.30 WIB

Dari Pelabuhan Ambarita ke Ajibata

- 10.15 WIB
- 13.45 WIB
- 17.15 WIB

Wisatawan yang berangkat dari kawasan Parapat menuju Samosir dapat memilih salah satu dari tiga jadwal tersebut.

Editor: Bayu Putra
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