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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 18 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Street Food Masjid Al-Akbar Surabaya, Ada Bakso Prasmanan Legendaris yang Dulu Jualan Keliling

Ilustrasi bakso prasmanan/YouTube @iansuhendra - Image

Ilustrasi bakso prasmanan/YouTube @iansuhendra

JawaPos.Com - Masjid Al-Akbar Surabaya menjadi salah satu ikon kota Pahlawan sekaligus menjadi destinasi wisata religi yang cukup populer.

Setiap harinya, kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya ramai dikunjungi baik oleh warga sekitar maupun wisatawan yang datang untuk beribadah sekaligus menikmati berbagai daya tarik yang ada di kompleks masjid.

Mulai dari arsitekturnya, taman-taman hijau, sampai kuliner di sekitar kawasan masjid yang menarik untuk dijelajahi.

Tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata religi, kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya juga menjadi salah satu titik aktivitas ekonomi masyarakat.

Ramainya jamaah dan wisatawan yang berkunjung, membuat area sekitaran Masjid Al-Akbar banyak dijumpai  pedagang, UMKM, sampai street food legendaris.

Jika anda berencana berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi berbagai kuliner di sekitar area masjid ini. Ada sejumlah street food dan tempat makan yang menarik untuk dicoba dengan cita rasa lezat serta harga yang terjangkau.

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @iansuhendra. Berikut rekomendasi wisata kuliner di sekitaran Masjid Al-Akbar Surabaya. 

Bakso Super Rasa awalnya hanya berjualan keliling menggunakan motor, namun kini mereka telah memiliki tempat sendiri yang lebih nyaman untuk melayani para pelanggan. Di sini tersedia beragam varian bakso mulai dari bakso kotak, bakso urat kecil, bakso jumbo isi, bakso bakso halus, siomay, tahu bakso, bakso goreng, risol, bakwan, sampai tetelan. Bakso Super Rasa viral karena cita rasa kuahnya dan teksturnya yang full daging. Bakso di sini terbuat dari campuran daging serta udang.

Editor: Novia Tri Astuti
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