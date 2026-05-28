Idul Adha 2026: Masjid Al-Akbar Surabaya Sembelih 73 Kurban, Termasuk Sapi Prabowo

JawaPos.com - Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/ 2026 Masehi, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) menyembelih 73 hewan kurban, termasuk sapi Peranakan Ongole (PO) seberat 1,1 ton dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Sekretaris Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar, H Helmy M Noor mengatakan puluhan hewan kurban, berupa sapi dan kambing tersebut mulai disembelih pada Kamis (28/5) pukul 05.30 WIB.

"Jadi ada sapi kurban dari Presiden, sapi kurban dari Gubernur Jatim, serta 19 sapi kurban lainnya. Sisanya 52 kambing kurban ini dari pejabat dan masyarakat," ujar Helmy kepada awak media di Surabaya, Kamis (28/5).

Prosesi penyembelihan kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya diawali dengan doa yang dipimpin Ketua Badan Pengelola MAS, M. Sudjak. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 40 jagal atau juleha (juru sembelih halal).

Helmy mengklaim penyembelihan kurban berjalan lancar. Bahkan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang sempat mengamuk setibanya di Masjid Al-Akbar, disembelih dengan durasi singkat, hanya 4 detik.

"Alhamdulillah Sapi Kurban dari Presiden Prabowo jenis PO seberat 1,1 ton telah disembelih pada pukul 06.00 WIB dengan durasi potong oleh tim Juleha Achmad Fauzi selama 4 detik," imbuhnya.

Prosesi penyembelihan hewan kurban dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yakni sapi jenis Belgian Blue seberat 1 ton juga berjalan lancar. Sapi tersebut disembelih pada pukul 06.15 WIB dengan durasi potong 4,8 detik.

Selain tim juru sembelih halal, prosesi penyembelihan 21 sapi kurban dan 52 kambing kurban yang dimulai pukul 05.30 WIB tersebut juga melibatkan 99 relawan guru dan remaja masjid.

Mereka membantu panitia kurban Masjid Nasional Al-Akbar, dengan melakukan pengepakan/packing/pembungkusan untuk distribusi kepada masyarakat, yang diperkirakan ada 2.000 pack/bungkus.