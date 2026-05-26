Masjid Al-Akbar Surabaya Siap Gelar Salat Iduladha Besok, Kapasitas 40 Ribu Jemaah

JawaPos.com - Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya siap menggelar Shalat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu besok (27/5). Puluhan ribu jemaah diperkirakan memadati masjid terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, Kementerian Agama RI resmi menetapkan 1 Dzulhijjah atau Hari Raya Iduladha 1447 H pada Rabu, 27 Mei 2026. Putusan ini diambil dalam sidang isbat yang digelar di Jakarta, Minggu (17/6).

Humas Masjid Nasional Al-Akbar, Helmy M Noor mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan area salat Id sejak jauh-jauh hari di lantai 1, 2, dan halaman masjid dengan kapasitas 40.000 jemaah.

"Salat Idul Adha dilaksanakan pada Rabu, 27 Mei 2026 pukul 06.00 WIB. Imam salatnya KH. Abdul Hamid Abdulllah (Imam Besar MAS), dengan Khotib Ketua MUI Jawa Timur, Prof. Abd. Halim Soebahar," ujarnya, Selasa (26/5).

Demi mendukung kelancaran pelaksanaan Salat Iduladha, panitia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya telah menyiapkan sejumlah jalur akses khusus bagi jamaah putri dan putra dari berbagai sisi area masjid.

Jamaah putri dapat masuk melalui sisi utara menggunakan pintu 1, 3, 4, dan 8. Dari sisi timur tersedia akses melalui pintu 12 hingga 19, serta pintu 32, 33, dan 34.

Sementara untuk jemaah putra diarahkan masuk lewat lorong wudu di antara pintu 5 dan 6 dari sisi utara. Dari sisi timur dapat menggunakan pintu 23 dan 25.