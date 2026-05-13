10 Tempat Wisata Favorit di Singapura yang Lagi Diburu Turis Indonesia, Cocok untuk Libur Panjang Akhir Pekan

Ilustrasi salah satu objek wisata terkenal di Singapura. (Expedia)
JawaPos.com - Singapura masih jadi salah satu destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia untuk mengisi libur panjang akhir pekan ini. Jarak yang dekat, penerbangan yang banyak, hingga tempat wisata yang lengkap membuat Negeri Singa selalu ramai didatangi pelancong dari Tanah Air.
Bukan cuma untuk belanja atau kuliner, banyak wisatawan Indonesia kini sengaja datang demi mencari pengalaman baru. Mulai dari taman hiburan kelas dunia, wisata alam, hingga spot ikonik yang cocok untuk berburu foto.
Temuan terbaru Populix menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan Indonesia bahkan sudah lebih dari sekali berkunjung ke Singapura dalam dua tahun terakhir.
Sebagian besar datang bersama keluarga dengan budget perjalanan sekitar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta di luar tiket pesawat. Senior Research Director Populix, Indah Tanip, mengatakan wisatawan Indonesia kini semakin selektif memilih destinasi wisata.
“Objek wisata dipilih berdasarkan value for money, kemudahan akses, dan pengalaman yang diberikan,” ujarnya.
Lalu, tempat mana saja yang paling banyak dikunjungi turis Indonesia? Berikut daftar destinasi wisata favorit di Singapura yang bisa jadi referensi libur panjang akhir pekan ini.
1. Universal Studios Singapore, Masih Jadi Primadona
Kalau bicara wisata Singapura, Universal Studios Singapore hampir selalu masuk daftar pertama. Empat dari sepuluh wisatawan Indonesia memilih taman hiburan ini sebagai destinasi favorit mereka.
Wahana bertema film Hollywood, parade karakter ikonik, sampai area kuliner yang beragam membuat pengunjung bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sini. Rata-rata wisatawan bahkan berada di Universal Studios hampir empat jam.
Meski harga tiket tergolong premium, mayoritas pengunjung mengaku puas dan ingin kembali lagi.
