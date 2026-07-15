Turis Asing Habiskan Rata-rata Rp 22 Juta per Kunjungan ke Tokyo, Warga Tiongkok Paling Boros

JawaPos.com – Pengeluaran wisatawan asing selama berkunjung ke Tokyo terus meningkat. Sepanjang 2025, rata-rata belanja setiap wisatawan mencapai 199.874 yen atau sekitar Rp 22,19 juta per perjalanan (1 yen sekitar Rp 111), naik 9,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (15/7), kenaikan itu terjadi saat rata-rata lama tinggal wisatawan di Tokyo mencapai sekitar tujuh malam. Pada 2024, rata-rata pengeluaran wisatawan asing tercatat sebesar 182.390 yen atau sekitar Rp 20,25 juta.

Wisatawan asal China masih menjadi pembelanja terbesar di Tokyo. Meski nilai belanjanya turun 8,8 persen dibanding tahun sebelumnya, mereka tetap menghabiskan rata-rata 267.757 yen atau sekitar Rp 29,72 juta per orang (1 yen sekitar Rp 111) selama tinggal sekitar 7,2 malam.

Sebaliknya, wisatawan asal Spanyol mencatat pengeluaran paling rendah di antara 20 negara dan wilayah yang disurvei. Rata-rata belanja mereka turun 25,8 persen menjadi 120.009 yen atau sekitar Rp 13,32 juta selama kunjungan sekitar 6,5 malam.

Survei Pemerintah Metropolitan Tokyo menunjukkan biaya akomodasi menjadi pos pengeluaran terbesar. Wisatawan rata-rata menghabiskan 65.199 yen atau sekitar Rp 7,24 juta (1 yen sekitar Rp 111) untuk menginap.

Pos belanja terbesar berikutnya adalah suvenir yang mencapai 59.970 yen atau sekitar Rp 6,66 juta. Sementara pengeluaran untuk makanan dan minuman rata-rata mencapai 41.428 yen atau sekitar Rp 4,60 juta.

Angka tersebut tidak mencakup biaya tiket pesawat internasional maupun paket wisata. Survei hanya menghitung pengeluaran wisatawan selama berada di Tokyo.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner di ruang keberangkatan internasional Bandara Haneda dan Narita sepanjang 2025. Sebanyak lebih dari 16 ribu wisatawan dari Asia, Amerika Utara, Eropa Barat, Rusia, hingga Australia ikut berpartisipasi.