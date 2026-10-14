Tokyo Disney Resort Siapkan Kapal Pesiar Disney Imagination, Tampung 4.000 Penumpang

Foto ilustrasi komputer memperlihatkan kapal pesiar baru milik Oriental Land Co. yang diberi nama "Disney Imagination". (Kyodo)
JawaPos.com - Operator Tokyo Disney Resort, Oriental Land Co., mengumumkan nama kapal pesiar terbarunya, Disney Imagination, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada musim semi 2029. Kapal tersebut dirancang menampung sekitar 4.000 penumpang dengan fasilitas hiburan dan kuliner bertema Disney.
Dilansir dari Kyodo, Rabu (14/10), kapal pesiar itu akan memiliki sekitar 1.250 kamar untuk tamu. Perjalanan yang ditawarkan berdurasi dua hingga empat malam, dengan keberangkatan dan kepulangan melalui pelabuhan di sekitar Tokyo.
Tarif standar diperkirakan berkisar JPY 100.000 hingga JPY 300.000 per penumpang. Dengan kurs JPY 1 setara Rp 113, harga tersebut setara sekitar Rp 11,3 juta hingga Rp 33,9 juta.
Ketua sekaligus CEO Oriental Land Yumiko Takano mengatakan perusahaan ingin menghadirkan pengalaman berlayar yang dapat dinikmati berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
"Kami ingin menjadikan pengalaman berlayar ini sebagai sesuatu yang memungkinkan semua orang, dari anak-anak hingga lansia, menjadi pusat perhatian," kata Takano dalam konferensi pers.
Disney Imagination akan dilengkapi teater dengan kapasitas lebih dari 1.300 kursi. Kapal tersebut juga akan memiliki sekitar 30 fasilitas makan bagi para penumpang.
Selain menikmati perjalanan laut, penumpang dapat menyaksikan pertunjukan yang menampilkan karakter Disney, termasuk Mickey Mouse. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pengalaman hiburan khas Disney di atas kapal.
Dengan kapasitas sekitar 4.000 penumpang dan pilihan perjalanan singkat, Disney Imagination akan menjadi bagian dari pengembangan bisnis kapal pesiar Oriental Land di Jepang. Perusahaan menargetkan kapal tersebut mulai melayani wisatawan pada musim semi 2029.
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