Disney Gelar Created in L.A., Dana Walden Ajak Kreator Bangun Cerita Bersama 

dana walden (variety)

JawaPos.com – Disney menggelar acara kreator pertamanya bertajuk Created in L.A., yang berlangsung di El Capitan Theatre, Hollywood, pada Kamis malam waktu setempat.

Menurut laporan Variety, acara tersebut menjadi ruang bagi Disney untuk mempertemukan perusahaan dengan para kreator dari berbagai bidang sekaligus membuka pembicaraan mengenai kemungkinan kolaborasi dalam menciptakan karya dan cerita baru.

Dana Walden, President dan Chief Creative Officer Disney, menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara perusahaan dan komunitas kreator.

Ia membuka kemungkinan bagi para kreator untuk bekerja sama dengan berbagai bagian Disney di masa mendatang, termasuk dalam mengembangkan cerita yang dapat menjangkau audiens lebih luas.

Created in L.A. juga menjadi bagian dari upaya Disney untuk semakin dekat dengan ekosistem kreator digital yang berkembang pesat.

Acara ini memperlihatkan bagaimana perusahaan hiburan besar seperti Disney melihat peluang baru melalui kreativitas yang lahir dari komunitas kreator, bukan hanya dari jalur produksi film dan televisi konvensional.

Menurut Variety, acara tersebut dirancang sebagai perayaan terhadap kreativitas yang tumbuh di Los Angeles.

Kehadiran Walden menjadi sorotan tersendiri karena ia kini memegang posisi strategis sebagai pemimpin kreatif Disney.

Sebelumnya, Disney mengangkat Walden sebagai President dan Chief Creative Officer, dengan tanggung jawab yang mencakup bisnis film sekaligus televisi dan streaming.

Peran tersebut menjadikannya salah satu figur utama dalam menentukan arah kreatif perusahaan di bawah CEO Josh D’Amaro.

Kolaborasi dengan kreator juga sejalan dengan perubahan lanskap industri hiburan yang semakin menggabungkan film, televisi, streaming, media sosial, dan platform digital.

Disney sendiri terus mengembangkan Disney+ serta Hulu sebagai bagian penting dari bisnis hiburannya, sementara berbagai studio di bawah perusahaan tersebut tetap menjadi sumber utama produksi film dan serial.

Melalui Created in L.A., Disney tampaknya ingin memperluas ruang pertemuan antara perusahaan hiburan tradisional dan generasi kreator baru.