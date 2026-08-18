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Risma Azzah Fatin
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.15 WIB

Disney secara Resmi Umumkan Film Tangled Live-Action Tayang Pada 2028 Mendatang

Cuplikan Tangled Live-Action (Instagram @mmdisney200) - Image

Cuplikan Tangled Live-Action (Instagram @mmdisney200)

JawaPos.com – Disney menetapkan 31 Maret 2028 sebagai tanggal perilisan adaptasi live-action Tangled setelah cuplikan pertama film tersebut ditayangkan secara eksklusif dalam acara D23 di Anaheim.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (18/8), Film ini akan dibintangi Teagan Croft sebagai Rapunzel dan Milo Manheim sebagai Flynn Rider, dengan kisah yang tetap mengadaptasi cerita tentang putri berambut ajaib yang dikurung di sebuah menara terpencil.

Kathryn Hahn akan memerankan Mother Gothel, sedangkan Diego Luna mendapat peran baru dan Patrick serta Hugo McPherson memerankan saudara kembar Stabbington.

Michael Gracey, sutradara The Greatest Showman, dipercaya mengarahkan film tersebut berdasarkan skenario Jennifer Kaytin Robinson dan Michael Montemayor.

Proses syuting Tangled versi live-action telah dimulai di Spanyol pada Juni setelah proyek tersebut sebelumnya sempat ditunda pada April menyusul performa Snow White yang hanya meraih USD 69 juta atau sekitar Rp1,13 triliun di Amerika Serikat dan USF 145 juta atau sekitar Rp2,37 triliun secara global.

Disney kini kembali melanjutkan proyek tersebut dengan menampilkan cuplikan perdana kepada penggemar sekaligus memastikan film akan hadir di bioskop pada 2028.

Film animasi Tangled yang dirilis pada 2010 sebelumnya meraih pendapatan sekitar USD 592 juta atau sekitar Rp9,67 triliun di seluruh dunia dan melahirkan sejumlah proyek lanjutan.

Adaptasi live-action ini diharapkan membawa kembali kisah Rapunzel kepada penonton melalui pemeran baru serta produksi berskala besar.

Dengan penayangan cuplikan perdana di D23 dan tanggal rilis yang telah ditetapkan, Tangled menjadi salah satu proyek adaptasi Disney yang mulai memasuki tahap penting menuju perilisan.

Editor: Hanny Suwindari
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