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Rian Alfianto
Selasa, 6 Oktober 2026 | 06.46 WIB

Labuan Bajo Bukan Cuma Pulau Komodo, 7 Spot Ini Layak Masuk Bucket List

Ilustrasi Pink Beach di Labuan Bajo. (Traveloka). - Image

Ilustrasi Pink Beach di Labuan Bajo. (Traveloka).

JawaPos.com - Labuan Bajo bukan hanya gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Di sekitar kawasan ini, wisatawan bisa menemukan pulau dengan pasir putih, pantai merah muda, gua dengan kolam air asin, hingga titik terbaik menikmati matahari terbenam.

Selama ini, nama Labuan Bajo memang lekat dengan Pulau Komodo. Padahal, destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur tersebut menawarkan pengalaman yang jauh lebih beragam. Perjalanan ke Labuan Bajo bisa diisi dengan island hopping, snorkeling, menikmati panorama dari atas bukit, menjelajahi gua, hingga berburu sunset.

Keragaman tersebut membuat Labuan Bajo menarik untuk wisatawan yang ingin menikmati alam tanpa hanya berfokus pada perjumpaan dengan komodo. Berikut sejumlah destinasi yang bisa dimasukkan ke dalam bucket list saat merencanakan perjalanan ke Labuan Bajo.

1. Pulau Padar, Ikon Labuan Bajo dari Ketinggian

Pulau Padar menjadi salah satu destinasi yang paling mudah dikenali dari kawasan Labuan Bajo. Daya tarik utamanya bukan sekadar pulau, melainkan panorama dari atas bukit yang memperlihatkan lekukan garis pantai dan tiga teluk dengan karakter pasir berbeda.

Untuk mencapai titik pandang, wisatawan perlu berjalan menanjak melalui jalur menuju puncak. Perjalanan tersebut cukup menguras tenaga, tetapi terbayar ketika sampai di atas.

Dari ketinggian, hamparan laut dan perbukitan terlihat membentuk lanskap yang menjadi salah satu panorama paling ikonik di Labuan Bajo. Karena itu, Pulau Padar cocok bagi wisatawan yang mencari pengalaman trekking ringan sekaligus spot foto lanskap.

2. Pink Beach, Pantai dengan Pasir Berwarna Merah Muda

Setelah menikmati panorama dari ketinggian, perjalanan bisa dilanjutkan menuju Pink Beach. Sesuai namanya, pantai ini memiliki pasir berwarna merah muda yang menjadi daya tarik utamanya.

Editor: Diar Candra
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