Novia Herawati
Kamis, 30 April 2026 | 17.00 WIB

Kebun Binatang Surabaya Pinjamkan Sepasang Komodo ke Jepang untuk Konservasi dan Breeding

JawaPos.com - Sepasang komodo dari Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi dipinjamkan ke iZoo Shizuoka, Jepang dalam skema breeding loan, yakni peminjama satwa dengan tujuan pembiakan.

Peminjaman ini resmi ditandai dengan penandatanganan MoU bertajuk “United for Wildlife” di KBS Surabaya pada Rabu (29/4/2026), sebagai bentuk kerja sama konservasi internasional.

Direktur Operasional KBS, Nurika Widyasanti menyebut komodo yang dikirim merupakan hasil penangkaran di kebun binatang tersebut, sekaligus bukti keberhasilan program konservasi ex-situ yang telah berjalan selama ini.

"Memang satwa komodo berkembangbiak di KBS dan menjadi salah satu satwa yang berhasil dikembangbiakan di KBS. Nah dua ekor atau sepasang komodo ini nantinya diberangkatkan ke sana (Jepang)," ujarnya, Kamis (30/4).

Nurika juga mengatakan bahwa kesepakatan kerja sama ini bersifat sementara, di mana komodo akan dikembalikan ke Indonesia setelah masa peminjaman lima tahun sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

"Akan dikembalikan lagi, kita perjanjiannya 5 tahun. Setelah kita penandatanganan, untuk (tahap) berikutnya kita akan mulai secara administrasi prosedur pengirimannya," terang Nurika.

Komodo yang dipinjamkan berusia sekitar 8 hingga 12 tahun. Usia ini dinilai produktif untuk program pengembangbiakan, sekaligus mendukung penguatan keragaman genetik melalui kerja sama antar lembaga konservasi.

"Karena memang pada prinsipnya kerjasama ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan jumlah spesies, sehingga kami juga tetap bertahan secara jumlah, kita mencegah supaya tidak sampai punah," ujarnya.

Selama masa pinjaman, KBS dan iZoo akan melakukan pemantauan rutin serta pelaporan tahunan, termasuk koordinasi cepat apabila terjadi kondisi atau perubahan pada kesehatan satwa.

Di sisi lain, Director of iZoo Japan, Tsuyoshi Shirawa menyebut pihaknya telah menyiapkan fasilitas selama 10 tahun, termasuk kandang yang disesuaikan dengan iklim asli Indonesia agar komodo dapat beradaptasi dengan baik.

