Pilihan Bus Jakarta-Cianjur: Ada yang Murah hingga Lebih Nyaman, Ini Opsi dan Tarifnya

Ilustrasi PO Bus Doa Ibu. (Instagram/ipgphoto12)
JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Cianjur bisa ditempuh dengan bus dengan tarif mulai sekitar Rp 40 ribuan. Beberapa pilihan seperti Karunia Bakti, Doa Ibu, Marita, hingga MGI menawarkan karakter layanan berbeda, sehingga penumpang bisa menyesuaikannya dengan anggaran dan kenyamanan.
Jarak Jakarta-Cianjur sekitar 110 kilometer. Dalam kondisi lalu lintas normal, perjalanan membutuhkan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam. Namun, durasinya bisa bertambah ketika jalur menuju Cianjur, khususnya kawasan Puncak, mengalami kepadatan.
Bagi penumpang yang ingin bepergian tanpa membawa kendaraan pribadi, bus menjadi salah satu pilihan yang cukup praktis. Selain tarifnya relatif terjangkau, keberangkatannya juga tersedia dari kawasan Jakarta Timur, terutama Terminal Kampung Rambutan dan sekitarnya.
Berikut beberapa pilihan bus Jakarta-Cianjur yang bisa dipertimbangkan.
PO MGI atau Maya Gapura Intan bisa menjadi pilihan bagi penumpang yang menginginkan kenyamanan lebih selama perjalanan Jakarta-Cianjur.
Bus ini menggunakan armada besar kelas Patas AC dengan konfigurasi kursi yang lega. Karena itu, MGI dapat menjadi pilihan bagi penumpang yang mencari titik tengah antara bus reguler berbiaya murah dan layanan transportasi yang lebih eksklusif.
Keberangkatan MGI menuju Jawa Barat umumnya dapat diakses melalui Terminal Kampung Rambutan maupun titik transit khusus menuju wilayah Jawa Barat.
Untuk tarifnya, perjalanan Jakarta-Cianjur menggunakan MGI berada di kisaran Rp 55.000 hingga Rp 75.000.
Dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh dari bus reguler, pilihan ini cocok bagi penumpang yang bersedia membayar sedikit lebih mahal demi mendapatkan konfigurasi kursi yang lebih lega.
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Jawa Pos
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