Ribuan Buruh Demo di DPR, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan

Suasana transjakarta yang menunggu penumpang di Terminal Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Transjakarta menghentikan hingga mengalihkan sementara belasan rute operasional imbas aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (29/9).
Penyesuaian rute yang berlaku sejak pukul 13.10 WIB ini diterapkan untuk menjamin keselamatan penumpang dan menyikapi penutupan arus lalu lintas di kawasan Senayan.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, langkah ini diambil merespons situasi lapangan di sekitar area demonstrasi.
"Penyesuaian ini bersifat dinamis. Transjakarta akan terus memantau situasi di lapangan secara real-time dan melakukan penyesuaian tambahan jika diperlukan," ujar Ayu, Selasa (29/9).
Berikut rincian penyesuaian layanan bus Transjakarta akibat aksi unjuk rasa:
Layanan Dihentikan Sementara (Stop Operasi):
- Rute 1F: Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan
- Rute 1B: Stasiun Palmerah – Tosari
Perpendekan Rute:
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Jawa Pos
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