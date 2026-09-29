Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 29 September 2026 | 21.45 WIB

Ribuan Buruh Demo di DPR, Cek Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan

Suasana transjakarta yang menunggu penumpang di Terminal Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Suasana transjakarta yang menunggu penumpang di Terminal Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Transjakarta menghentikan hingga mengalihkan sementara belasan rute operasional imbas aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (29/9).

Penyesuaian rute yang berlaku sejak pukul 13.10 WIB ini diterapkan untuk menjamin keselamatan penumpang dan menyikapi penutupan arus lalu lintas di kawasan Senayan.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, langkah ini diambil merespons situasi lapangan di sekitar area demonstrasi.

"Penyesuaian ini bersifat dinamis. Transjakarta akan terus memantau situasi di lapangan secara real-time dan melakukan penyesuaian tambahan jika diperlukan," ujar Ayu, Selasa (29/9).

Daftar Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR

Berikut rincian penyesuaian layanan bus Transjakarta akibat aksi unjuk rasa:

Layanan Dihentikan Sementara (Stop Operasi):

- Rute 1F: Stasiun Palmerah – Bundaran Senayan

- Rute 1B: Stasiun Palmerah – Tosari

Perpendekan Rute:

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
RUU Ketenagakerjaan Dikebut Rampung Oktober, Dasco Sebut Aspirasi Buruh dan Pengusaha Belum Ketemu - Image
Ekonomi

RUU Ketenagakerjaan Dikebut Rampung Oktober, Dasco Sebut Aspirasi Buruh dan Pengusaha Belum Ketemu

Jumat, 25 September 2026 | 03.07 WIB

Buruh Ungkap Alasan Demo Hanya satu Jam: Hindari Macet, Ancam Aksi Lanjutan - Image
Jabodetabek

Buruh Ungkap Alasan Demo Hanya satu Jam: Hindari Macet, Ancam Aksi Lanjutan

Jumat, 25 September 2026 | 02.23 WIB

Temui KSP Dudung, Buruh Sodorkan 4 Poin RUU Ketenagakerjaan Biar Tidak Demo Lagi - Image
Nasional

Temui KSP Dudung, Buruh Sodorkan 4 Poin RUU Ketenagakerjaan Biar Tidak Demo Lagi

Kamis, 24 September 2026 | 23.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore