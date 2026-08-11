Marak Serangan Beruang, Jumlah Pendaki di Hokkaido dan Tohoku Turun 32 Persen

JawaPos.com - Aktivitas pendakian di wilayah Hokkaido dan Tohoku, Jepang, turun lebih dari 30 persen dalam periode April hingga Juni 2026 dibandingkan periode yang sama dua tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi di kawasan yang mengalami banyak serangan beruang.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (10/8), analisis data lokasi ponsel pintar menunjukkan jumlah pendaki di 100 gunung terkenal Jepang atau "hyakumeizan" turun 34 persen di Tohoku dan 32 persen di Hokkaido dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Secara nasional, jumlah pendaki di 100 gunung tersebut turun 18 persen.

Data tersebut dianalisis Tokyo-based IT company Uneri Inc. bersama Kyodo News dengan menggunakan data lokasi ponsel pintar selama tiga tahun. Analisis berfokus pada pengguna yang berada dalam radius 500 meter dari puncak gunung. Data dikumpulkan dari aplikasi ponsel dengan persetujuan pengguna.

Di Tohoku, jumlah pendaki sebenarnya sudah turun 35 persen pada 2025 dibandingkan 2024. Tahun ini, tingkat kunjungan masih bertahan pada level rendah tersebut.

Penurunan paling tajam terjadi di Hachimantai, yang berada di perbatasan Prefektur Iwate dan Akita. Jumlah pendaki di gunung tersebut turun 46 persen dibandingkan 2024.

Gunung Adatara di Prefektur Fukushima juga mengalami penurunan 27 persen. Sementara di Hokkaido, jumlah pendaki kembali turun setelah sebelumnya merosot 18 persen pada 2025.

Akita mencatat 59 kasus serangan beruang hitam terhadap manusia sepanjang tahun fiskal 2025, termasuk serangan di kawasan perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Jepang, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di antara 47 prefektur.

Iwate mencatat 39 kasus dan berada di posisi kedua. Secara keseluruhan, sembilan orang meninggal akibat serangan beruang di kedua prefektur tersebut.