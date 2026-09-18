Bus Jember-Surabaya Paling Praktis, Ini Pilihan dan Kisaran Tarifnya

JawaPos.com - Perjalanan dari Jember ke Surabaya bisa dilakukan menggunakan sejumlah bus AKDP dengan keberangkatan utama dari Terminal Tawang Alun dan tujuan Terminal Purabaya (Bungurasih).

Pilihannya mencakup bus ekonomi hingga patas, dengan tarif sekitar Rp 90.000-Rp 130.000 dan waktu tempuh kurang lebih 4-6 jam.

Bagi penumpang yang ingin bepergian tanpa perlu berpindah kendaraan, bus menjadi salah satu pilihan praktis untuk menempuh perjalanan antarkota di Jawa Timur.

Rute Jember-Surabaya juga cukup populer karena menghubungkan kawasan tapal kuda dengan pusat aktivitas ekonomi dan transportasi di Surabaya.

Pilihan bus Jember-Surabaya Beberapa perusahaan otobus melayani perjalanan pada rute ini. Penumpang dapat menyesuaikan pilihan berdasarkan kelas layanan, tarif, serta waktu perjalanan yang diinginkan.

1. PO Akas Aurora Akas Aurora menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk perjalanan dari Jember menuju Surabaya.

Bus melayani perjalanan melalui jalur utama Jember hingga kawasan Probolinggo dan selanjutnya menuju wilayah Surabaya.

Pilihan armadanya mencakup kelas ekonomi maupun patas. Perbedaan kelas tersebut turut memengaruhi tarif dan karakter perjalanan yang diterima penumpang.