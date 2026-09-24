Terbang ke Luar Negeri Tak Lagi Mati Gaya, Di Maskapai LCC Ini Ada WiFi Gratis di Pesawat

Ilustrasi WiFi di penerbangan. (Ookla)
JawaPos.com - Terbang ke luar negeri kini tidak selalu berarti harus rela kehilangan koneksi internet selama berjam-jam. Vietjet menyiapkan WiFi berkecepatan tinggi gratis di dalam pesawat melalui teknologi Starlink.
Bagi wisatawan, koneksi internet di udara bukan cuma soal mengisi waktu dengan menonton video.
Akses tersebut bisa digunakan untuk berkirim pesan, menghubungi keluarga, menyelesaikan pekerjaan, mencari informasi perjalanan hingga mengakses berbagai layanan digital sebelum pesawat mendarat.
Layanan ini akan diterapkan secara bertahap pada penerbangan domestik dan internasional Vietjet.
Pada tahap awal, Starlink akan dipasang di 120 pesawat yang terdiri dari 100 Airbus A321 dan Boeing 737 serta 20 Airbus A330.
Selama ini, perjalanan menggunakan pesawat memang menjadi salah satu momen ketika aktivitas digital penumpang terputus.
Begitu pesawat berada di ketinggian jelajah, jaringan seluler dari darat tidak lagi dapat digunakan seperti biasa.
Situasi tersebut cukup terasa dalam penerbangan lintas negara yang membutuhkan waktu beberapa jam.
Wisatawan yang ingin menghubungi keluarga, mengirim pesan kepada teman perjalanan atau mengecek informasi terkait tujuan harus menunggu sampai pesawat kembali mendarat atau menggunakan fasilitas koneksi yang tersedia di pesawat.
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