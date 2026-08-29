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Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.38 WIB

Ruwatan Anak Berambut Gimbal, Mgnet Wisatawan di Dieng Culture Festival 2026

Prosesi Ruwatan Anak Berambut Gimbal menjadi magnet wisatawan dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2026. (ANTARA) - Image

Prosesi Ruwatan Anak Berambut Gimbal menjadi magnet wisatawan dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2026. (ANTARA)

JawaPos.com - Prosesi Ruwatan Anak Berambut Gimbal menjadi magnet wisatawan dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2026 di Kompleks Candi Arjuna, Dataran Tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu.

Lebih dari 2.000 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara memadati Kompleks Candi Arjuna untuk menyaksikan langsung prosesi pemotongan rambut anak-anak berambut gimbal yang menjadi tradisi masyarakat Dieng dan terus dipertahankan sebagai warisan budaya secara turun-temurun hingga kini.

Tradisi tersebut menjadi daya tarik karena wisatawan tidak hanya menikmati pertunjukan budaya, juga dapat menyaksikan secara langsung kearifan lokal masyarakat Dieng yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah seorang wisatawan asal Jakarta, Nur Asyiah mengatakan kehadirannya dalam prosesi tersebut merupakan pengalaman pertama yang memberikan kesan tersendiri.

"Ini pengalaman pertama saya menghadiri acara seperti ini. Suasananya sangat ramai dan mengesankan," kata dia didampingi putrinya, Sabrina.

Dia menilai suasana Dieng sangat berbeda dengan Jakarta yang identik dengan cuaca panas, kemacetan dan polusi udara.

Menurut dia, langit biru, awan yang indah, udara sejuk, serta alam yang masih asri menjadi pengalaman menarik selama mengikuti DCF 2026.

"Kalau di Jakarta kan panas, macet dan banyak polusi. Di sini langitnya biru, awannya bagus, udaranya sangat sejuk dan alamnya masih asri," katanya.

Dia juga menilai Dieng lebih dingin dan alami dibandingkan kawasan lain. Bahkan, menurut dia, suhu udara di Dieng membuat wisatawan tidak memerlukan kipas angin meskipun pada siang hari.

Editor: Estu Suryowati
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