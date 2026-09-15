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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 16 September 2026 | 01.44 WIB

Menekraf: IN-APPS 2026 Jadi Awal Lahirnya Aplikasi Lokal Tembus Pasar Global

Kementerian Ekraf selenggarakan Indonesia Apps Summit (IN-Apps) 2026. (Istimewa) - Image

Kementerian Ekraf selenggarakan Indonesia Apps Summit (IN-Apps) 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menghadirkan Indonesia Apps Summit (IN-Apps) 2026 dengan tema Application as the New Engine of Growth sebagai bagian dari rangkaian World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.

Forum ini menjadi ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem aplikasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif digital Indonesia.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan kepada 13 pegiat dan perusahaan aplikasi dalam Indonesia Application Summit (IN-APPS) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Senin (14/9), atas karya dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif digital Indonesia.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan bagi para inovator, sejalan dengan subsektor aplikasi yang pada 2025 menjadi penyumbang investasi terbesar senilai Rp 54,18 triliun dari total investasi ekonomi kreatif Rp 183,01 triliun, sementara ekspor mencapai USD 31,94 miliar.

Penghargaan itu merupakan bentuk penghormatan kepada para inovator yang telah menghadirkan solusi digital yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menginspirasi lahirnya inovasi berikutnya.

”Keberhasilan kita akan diukur dari semakin banyaknya aplikasi Indonesia yang mampu berkembang, bersaing, dan menunjukkan kiprahnya di tingkat global,” ujar Teuku Riefky Harsya.

”Kami berharap IN-Apps 2026 menjadi awal dari lahirnya lebih banyak kolaborasi yang bermakna dan nyata, baik dengan mitra nasional maupun internasional,” lanjut Menteri Ekraf.

Kementerian Ekraf dan Sinar Mas Land turut melakukan penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Dukungan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten.

Menteri Ekraf menambahkan, penghargaan IN-Apps Digital Award 2026 mencakup 13 kategori yang dinilai berdasar enam aspek penilaian melalui proses kurasi dewan juri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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