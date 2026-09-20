Ada Kuil untuk Boneka di Kyoto, Pemilik Bisa Berdoa dan Mengucapkan Terima Kasih

Foto yang diambil pada 27 Juni 2026 memperlihatkan Kuil Boneka Nuigurumi Jinja di Nantan, Prefektur Kyoto. Foto kanan: Komichi Horiguchi, penggagas Kuil Boneka Nuigurumi Jinja. (Nuigurumi Jinja/Kyodo)
JawaPos.com - Sebuah kuil yang didedikasikan untuk menghormati boneka dan mainan berbulu atau stuffed toys dibuka pada Juni lalu di kawasan hutan pegunungan Prefektur Kyoto, Jepang. Tempat tersebut menawarkan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada boneka kesayangan sekaligus menemukan ketenangan bersama.
Dilansir dari Kyodo, Minggu (20/9), Kuil Nuigurumi di Kota Nantan didirikan atas gagasan perusahaan asal Prefektur Osaka yang bergerak dalam layanan perbaikan boneka. Kuil tersebut mengabadikan roh yang telah dibagi dari sebuah kuil bersejarah di Distrik Higashiyama, Kyoto, yang dikenal menyelenggarakan pemakaman dan ritual Shinto untuk boneka.
Nama Nuigurumi Jinja secara harfiah berarti “kuil boneka”. Kompleks kuil ini memiliki sejumlah fasilitas unik, termasuk tempat air beratap jerami berbentuk es krim soft serve serta gerbang kecil atau torii yang dirancang untuk boneka.
Saat festival pembukaan yang digelar pada pertengahan Juni, para pengunjung terlihat antusias. Mereka membawa boneka kesayangan dan berfoto bersama di area kuil.
Gagasan pembangunan kuil tersebut datang dari Komichi Horiguchi, 51 tahun, Presiden Cocoro Co., perusahaan yang mengelola “rumah sakit” untuk boneka di Toyonaka, Prefektur Osaka.
Perusahaan tersebut disebut telah “merawat” sekitar 26.000 boneka hingga saat ini.
Horiguchi menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan seorang pelanggan yang menderita penyakit parah. Pelanggan tersebut mengkhawatirkan nasib boneka-bonekanya setelah meninggal dunia.
Ketika memikirkan cara untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Horiguchi berkonsultasi dengan Hirotsugu Murakami, 47 tahun, kepala pendeta Reimei Shrine.
Dari pembicaraan itu, muncul gagasan untuk membangun sebuah kuil di lahan hutan milik Horiguchi di Nantan. Pembangunan bangunan utama dan sejumlah fasilitas lainnya dimulai sekitar dua tahun lalu.
Murakami mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mendukung proyek tersebut setelah melihat kesungguhan Horiguchi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022