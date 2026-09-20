Jepang Jadi Negara dengan Proporsi Lansia Tertinggi, Tembus 36,24 Juta Orang

JawaPos.com - Proporsi penduduk lanjut usia (lansia) di Jepang yang berusia 65 tahun ke atas mencapai rekor 29,6 persen dari total populasi. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara negara-negara dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (20/9), perkiraan pemerintah Jepang menunjukkan jumlah lansia mencapai rekor 36,24 juta orang. Angka tersebut terdiri atas 15,71 juta laki-laki dan 20,54 juta perempuan, atau meningkat 20.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang merilis data tersebut menjelang Hari Penghormatan terhadap Lansia (Respect for the Aged Day) yang diperingati pada Senin (21/9).

Pada September tahun lalu, kementerian memperkirakan proporsi lansia mencapai 29,4 persen dari total populasi. Angka tersebut juga menjadi yang tertinggi di antara negara-negara lain. Proporsi lansia Jepang kini mencatat rekor tertinggi untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya mencapai rekor pada 2022 dan 2024.

Jepang Lampaui Italia dan Jerman Di antara 39 negara dengan jumlah penduduk minimal 40 juta jiwa, Jepang memiliki proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas paling tinggi. Italia berada di urutan berikutnya dengan 25,6 persen, disusul Jerman sebesar 24,2 persen dan Prancis 22,9 persen.

Sementara itu, penduduk Jepang berusia 75 tahun ke atas mencapai 17,7 persen dari total populasi. Proporsi tersebut merupakan yang tertinggi di antara sembilan negara besar.

Italia berada di posisi berikutnya dengan proporsi penduduk berusia 75 tahun ke atas sebesar 13,3 persen.

Tingginya jumlah penduduk lansia menunjukkan tantangan demografi yang dihadapi Jepang, terutama seiring bertambahnya kelompok usia lanjut dan menyusutnya proporsi penduduk usia produktif.

Proporsi Lansia Diproyeksikan Capai 36,3 Persen pada 2045 Menurut Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang, jumlah penduduk lansia diperkirakan meningkat menjadi 39,45 juta orang pada 2045. Angka tersebut setara dengan 36,3 persen dari total populasi Jepang.