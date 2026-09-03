9 Ciri Unik Orang yang Masih Menyimpan Mainan Kesayangan Masa Kecil Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi unik tercermin dari kebiasaan seseorang yang masih menyimpan mainan kesayangan sejak masa kecil hingga dewasa.

Banyak orang merasa sulit melepaskan kenangan masa kecil, sehingga memilih tetap menyimpan barang tersebut bertahun-tahun lamanya.

Kebiasaan menyimpan mainan kesayangan ternyata bukan sekadar soal nostalgia, melainkan mencerminkan karakter tertentu dalam diri seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (3/9), berikut sembilan ciri psikologi unik yang biasa dimiliki orang yang masih menyimpan mainan kesayangan masa kecilnya.

1. Menyukai keberadaan barang yang menenangkan

Anak-anak dikenal senang menyimpan barang tertentu yang membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman.

Para ilmuwan menyebut benda semacam ini sebagai objek transisi yang tidak selalu hilang seiring bertambahnya usia.

Barang yang memberi rasa aman sejak kecil biasanya memiliki pengaruh lebih kuat dibanding barang baru.