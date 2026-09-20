Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Pancake Jepang yang Lembut

JawaPos.com - Pancake bisa menjadi pilihan menu sarapan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis membuat makanan ini disukai berbagai kalangan, termasuk anak-anak.

Tak harus membeli pancake di restoran atau kafe. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, kamu bisa membuat pancake bergaya Jepang sendiri di rumah. Kuncinya terletak pada proses mengocok putih telur agar adonan menghasilkan tekstur yang ringan dan fluffy.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pancake ala Jepang yang dapat dibuat sebagai menu sarapan atau camilan keluarga.

Bahan Adonan Pancake 2 butir kuning telur

75 gram susu cair

20 gram minyak

85 gram tepung terigu protein sedang

1 sendok teh baking powder

¼ sendok teh ekstrak vanila

3 butir putih telur

30 gram gula pasir

1 sendok teh cuka

Bahan Saus Ovomaltine 150 ml whipping cream