Cuma Pakai Bahan Sederhana, Begini Resep Pancake Jepang yang Lembut

Tampilan resep pancake lembut dan mudah dibuat ala Devina Hermawan. (Youtube Channel Devina Hermawan)
JawaPos.com - Pancake bisa menjadi pilihan menu sarapan yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa. Teksturnya yang lembut dengan cita rasa manis membuat makanan ini disukai berbagai kalangan, termasuk anak-anak.
Tak harus membeli pancake di restoran atau kafe. Dengan bahan yang relatif mudah ditemukan, kamu bisa membuat pancake bergaya Jepang sendiri di rumah. Kuncinya terletak pada proses mengocok putih telur agar adonan menghasilkan tekstur yang ringan dan fluffy.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep pancake ala Jepang yang dapat dibuat sebagai menu sarapan atau camilan keluarga.
2 butir kuning telur
75 gram susu cair
20 gram minyak
85 gram tepung terigu protein sedang
1 sendok teh baking powder
¼ sendok teh ekstrak vanila
3 butir putih telur
30 gram gula pasir
1 sendok teh cuka
150 ml whipping cream
3 sendok makan Ovomaltine Crunchy Cream
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