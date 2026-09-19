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Dhimas Ginanjar
Sabtu, 19 September 2026 | 17.06 WIB

Topan Dujuan Ancam Jepang, Tokyo Waspadai Banjir dan Longsor saat Libur Panjang

Tokyo Skytree, gedung pencakar langit di Tokyo, Jepang (Tokyoskytree.jp) - Image

Tokyo Skytree, gedung pencakar langit di Tokyo, Jepang (Tokyoskytree.jp)

JawaPos.com - Badan Meteorologi Jepang memperingatkan potensi cuaca buruk selama periode libur panjang lima hari yang dimulai Sabtu (19/9). Peringatan tersebut dikeluarkan seiring Topan Dujuan yang bergerak mendekati wilayah Jepang, dengan risiko gelombang tinggi, angin kencang, tanah longsor, dan banjir di sekitar Tokyo.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (19/9), Badan Meteorologi Jepang menyebut Topan Dujuan diperkirakan mendekati Kepulauan Ogasawara hingga Sabtu, sebelum bergerak mendekati Kepulauan Izu pada Senin (21/9). Cuaca buruk berpotensi terjadi ketika masyarakat Jepang memasuki periode libur lima hari.

Berdasarkan jalur pergerakannya, topan tersebut berpotensi mencapai daratan Semenanjung Boso di Prefektur Chiba pada Senin. Topan diperkirakan membawa zona angin dengan kekuatan badai saat mendekati wilayah tersebut.

Setelah itu, Topan Dujuan diprediksi terus bergerak ke arah utara melewati perairan di sebelah timur Jepang.

Topan Bergerak ke Barat

Hingga pukul 18.00 waktu setempat pada Jumat (18/9), Topan Dujuan bergerak ke arah barat dengan kecepatan 25 kilometer per jam. Pusat topan berada sekitar 180 kilometer di sebelah selatan Pulau Chichijima, yang termasuk dalam Kepulauan Ogasawara.

Badan Meteorologi Jepang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca buruk, terutama gelombang tinggi, angin kencang, tanah longsor, dan banjir.

Hujan hingga 200 Milimeter

Dalam periode 24 jam hingga pukul 18.00 pada Minggu (20/9), curah hujan hingga 200 milimeter diperkirakan terjadi di Kepulauan Izu dan wilayah Kanto, termasuk Tokyo.

Sementara itu, wilayah Tokai di Jepang bagian tengah diperkirakan menerima curah hujan hingga 150 milimeter dalam periode yang sama.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diminta memperhatikan informasi cuaca terbaru dan mewaspadai kemungkinan gangguan akibat hujan lebat, angin kencang, serta peningkatan risiko banjir dan tanah longsor selama libur panjang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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