Pesawat Pokémon Hijau ANA Resmi Mengudara, Ada Pikachu dan Bulbasaur

All Nippon Airways Co. memperkenalkan pesawat bertema Pokémon terbarunya di Bandara Haneda, Tokyo, pada 18 September 2026. (Kyodo)
JawaPos.com - Maskapai Jepang All Nippon Airways (ANA) memperkenalkan pesawat keduanya dengan desain khusus Pokémon untuk merayakan 30 tahun waralaba game populer tersebut. Pesawat Boeing 787 itu mengusung corak hijau dengan karakter ikonik, termasuk Pikachu dan Bulbasaur.
Dilansir dari Kyodo, Sabtu (19/9), pesawat bertema hijau tersebut terutama akan melayani rute penerbangan menuju Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Pesawat ini menjadi bagian dari armada khusus ANA yang dirancang untuk memperingati perjalanan tiga dekade Pokémon.
Pesawat pertama dengan tema warna merah mulai beroperasi pada Juli lalu. Penggunaan warna merah dan hijau terinspirasi dari dua versi awal game Pokémon yang dirilis untuk konsol genggam Game Boy milik Nintendo pada 1996.
Selain eksterior pesawat, bagian dalam kabin juga mendapat sentuhan khusus. Sarung kursi penumpang Boeing 787 tersebut menggunakan desain bertema Pokémon.
ANA berencana memperkenalkan pesawat dengan tema warna biru pada masa mendatang. Jika terealisasi, armada pesawat berdesain Pokémon milik maskapai tersebut akan bertambah menjadi tiga unit.
Dalam upacara peringatan peluncuran pesawat, Direktur ANA yang bertanggung jawab atas pengalaman pelanggan, Keiji Omae, mengatakan bahwa maskapai tersebut juga memperingati 40 tahun operasional penerbangan internasional pada tahun ini.
Menurut Omae, perjalanan ANA dan perkembangan Pokémon memiliki kesamaan dalam hal sejarah dan evolusi.
“Sejarah tersebut beririsan dengan perjalanan evolusi Pokémon. Saya berharap pesawat ini menjadi pesawat yang dicintai banyak orang,” ujar Omae dalam pesan video yang disampaikan pada acara tersebut.
Dengan tambahan pesawat bertema hijau, ANA terus memperluas kolaborasinya dengan waralaba Pokémon melalui pengalaman perjalanan yang menggabungkan desain pesawat, karakter populer, dan elemen khusus di dalam kabin.
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