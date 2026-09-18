Wajah Baru de Hemel di The Shalimar Boutique Hotel Malang, Usung Menu Masakan Indies

JawaPos.com – Langkah pembaruan identitas resmi diambil de Hemel Restaurant yang berada di The Shalimar Boutique Hotel Malang lewat agenda re-branding bertajuk “A New Taste of Home”. Lewat penyegaran ini, restoran legendaris tersebut bertransformasi menghadirkan atmosfer ruang yang lebih ramah dan benderang, dipadukan dengan eksplorasi sajian rumahan berkarakter Nusantara serta sentuhan khas Indies.

Corporate Branding Manager The Shalimar Boutique Hotel Malang Kartika Chandra Hapsari memaparkan bahwa arah perubahan ini tidak sekadar berfokus pada visualisasi interior, melainkan juga menata ulang narasi dan kesan mendalam yang dirasakan oleh pengunjung saat menikmati hidangan.

“Konsepnya A New Taste of Home. Kami ingin membuat suasananya lebih terang, cerah dan lebih friendly,” ujar Kartika saat diwawancarai, Kamis (17/9/2026).

Meskipun menyuguhkan nuansa yang lebih modern dan segar, jejak historis cagar budaya pada bangunan tetap dirawat secara utuh. Elemen desain Freemason peninggalan dekade 1930-an, lantai teraso klasik, serta panggung mini dekat piano besar yang menjadi tempat pertunjukan musik tetap dipertahankan sebagai poros keunikan de Hemel.

Menurut Kartika, keberadaan memori masa lampau tersebut difungsikan sebagai pijakan awal untuk melahirkan pengalaman baru yang relevan bagi masyarakat saat ini.

“Heritage-nya tetap kami pertahankan. Jadi bukan hanya melihat masa lalu, tetapi bagaimana dari ruangan ini kita memulai cerita yang baru,” jelasnya.

Transformasi paling menonjol tampak pada racikan kulinernya yang kini mendalami perpaduan menu Indies dan masakan khas Nusantara. Pengunjung dapat mencicipi aneka sajian pembuka hingga hidangan penutup yang sarat nostalgia, seperti bitterballen, olahan ikan asin klotok, rujak kuah pindang, hingga kelezatan nasi empal.

Seluruh sajian bercita rasa rumahan tersebut disajikan dalam standar kenyamanan hotel bintang lima, namun tetap mematok harga yang ramah di kantong dengan mayoritas menu di bawah Rp 100 ribu. Skema harga bersahabat ini sengaja diterapkan guna memperluas jangkauan pengunjung dari luar hotel.

“Target kami keluarga, terutama warga Malang yang ingin menikmati makanan rumahan autentik Indonesia dan Indies,” kata Kartika.